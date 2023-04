SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 10 Aprilie 2023, 19:49

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Farul Constanța continuă să impresioneze în actualul sezon, fiind pe primul loc în play-off, la distanță de 4 puncte față de CFR Cluj și 5 de vicecampioana FCSB. Într-o emisiune de la Fanatik, Gică Hagi a dezvăluit că încasează cel mai mic salariu dintre toți antrenorii din SuperLiga.

Gica Hagi Foto: AA / Abaca Press / Profimedia

Gică Hagi, cel mai mic salariu din SuperLiga - Tehnicianul spune că ar încasa 500 de euro

Gică Hagi a lansat foarte mulți jucători în acest sezon de SuperLiga, iar munca depusă de acesta în cadrul proiectului său începe să fie fructificată.

Farul este pe primul loc în play-off și are un avans important față de principalele două contracandidate la titlu, CFR Cluj și FCSB.

Hagi a dezvăluit în cadrul unei emisiuni ce salariu încasează la Farul și a subliniat că ar fi cel mai mic din prima ligă a României.

„Am cel mai mic salariu din Liga 1 dintre toți antrenorii, dar cel mai important este că suntem pe plus din punct de vedere financiar. Nu sunt sume mari, dar contează că nu ieșim în pierdere. Ce salariu am eu? 500 de euro. Dar am bonusuri mai mari, în funcție de performanțe.

Nu este ușor pentru conducere. Treaba mea este cea de manager tehnic, de restul se ocupă cei din management. Avem foarte mulți angajați.

Și cu jucătorii s-a procedat la fel. Am oferit salarii pe care le putem duce, dar au bonusuri de performanță. Jucătorul trebuie să fie motivat.

El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii.

Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție.” - a spus „Regele”.

Actualul tehnician al echipei Farul Constanța a avut cuvinte de laudă și pentru fostul jucător al formației sale, Florinel Coman, care a marcat un gol spectaculos în remiza CFR-ului cu FCSB.

„Întotdeauna mi-aș dori un jucător ca el. Coman este un fotbalist foarte talentat, cu un potențial enorm. Important este să-i găsești cipul și să-l faci să fie foarte bun.

Florinel a fost de mic printre cei mai buni, un număr 9. Așa este el, un număr 9, genul lui Alibec, care are apucături de 9 fals. Adică e și decar.

Important este ca tu, antrenorul, să-l faci să dea randamentul cel mai bun.”

Clasament play-off SuperLiga

1 Farul Constanța 39p

2 CFR Cluj 35p

3 FCSB 34p

4 Universitatea Craiova 29p

5 Rapid București 28p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 21p