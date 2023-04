SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 23:24

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Farul Constanța își continuă sezonul magnific în SuperLiga, iar constănțenii s-au distanțat la 5 puncte de CFR Cluj după victoria obținută pe teren propriu în fața Universității Craiova, scor 3-2.

Gheorghe Hagi Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Denis Alibec, omul cheie pentru Farul Constanța

Echipa antrenată de Gică Hagi a făcut un nou meci mare în SuperLiga și a învins Universitatea Craiova, deși a fost condusă de două ori.

Cu toate acestea, marinarii au rămas concentrați, au egalat în ambele cazuri, iar pe final au și preluat conducerea după penalty-ul transformat de Ionuț Larie.

Imediat după meci, Gică Hagi a tras concluziile după al doilea succes al Farului din play-off.

„Victoria era importantă, sunt trei puncte obținute cu un adversar bun, în formă. Cred că am făcut un meci senzațional, cred că prima repriză e cea mai bună.

I-am surprins cu ce am făcut în prima repriză. Ce e foarte bun, extraordinar, este că echipa a revenit de două ori. Am luat două goluri din nimic și am revenit extraordinar.” - a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.

Întrebat dacă Farul este acum principala favorită la titlu, Gică Hagi a răspuns imediat.

„Nu cred, suntem acolo, doar ne luptăm pentru titlu, nu suntem noi principalii favoriți. Nu pot să cad în plasa voastră. Sunt echipe foarte bune, meciuri foarte grele. În fotbal, totul durează o zi. Da, am arătat bine până acum.

Totul depinde noi, muncă, muncă, trebuie să muncim. Decât 0-0, mai bine trei goluri. Cred că publicul s-a bucurat.

Denis Alibec a fost cel mai bun, a jucat 3 meciuri într-o săptămână, nu-i ușor, a alergat, a dat pasă de gol, l-am felicitat după meci. Alibec are încrederea noastră, cu el suntem mai puternici.” - a încheiat „Regele”.

Clasament play-off SuperLiga

1 Farul Constanța 39p

2 CFR Cluj 34p

3 FCSB 33p

4 Universitatea Craiova 29p

5 Rapid București 28p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 21p