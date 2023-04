SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 04 Aprilie 2023, 10:09

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Emmanuel Yeboah, atacantul ghanez al echipei CFR Cluj, a vorbit într-un interviu pentru o publicație din țara sa despre transferul în România și cel mai mare vis al său: să devină cel mai bun atacant din istoria fotbalului.

Emmanuel Yeboah, in tricoul lui CFR Cluj Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Emmanuel Yeboah vrea să devină cel mai bun atacant din istoria fotbalului

Originar din micul oraș Duayaw Nkwanta, Yeboah (1.88m) este comparat cu Didier Drogba sau Victor Osimhen și a afirmat că idolii săi sunt Robert Lewandowski și Asamoah Gian.

„Îmi place stilul lor și întotdeauna am vrut să marchez. De aceea îmi modelez jocul în jurul lor deoarece ei au înscris foarte mult” - Emmanuel Yeboah pentru Ghana Soccer Net.

În vârstă de 20 de ani, Emmanuel a vorbit despre cât de dificil este să joci în a doua ligă din Ghana (a evoluat pentru Young Apostles) și a dezvăluit cât de mult a însemnat pentru el transferul la CFR Cluj.

„Este foarte dificil să joci în Divizia 1, Zona 1. Este un haos total. Pe teren și în afara lui, este dificil. Imaginează-ți că după un meci te întâlnești cu cineva în oraș și, pentru că ai marcat împotriva echipei lui sau a ei, începe să se certe cu tine. Nu există nicio șansă acolo.

Dar asta m-a făcut să fiu cine sunt, este diferit de ceea ce văd la Cluj. Aici ai libertatea de a face ce vrei, ești tratat ca un profesionist și totul depinde numai de tine, dar la Young Apostles trebuie să lupți și de aceea sunt cine sunt acum.

Când am auzit că urma să semnez cu CFR Cluj nu am putut să dorm. Nu a fost ușor pentru mine deoarece am vrut să călătoresc în Europa și să joc pentru un club mare, dar visul nu se oprește aici, vreau să ajung ca Victor Osimhen, vreau să devin cel mai bun atacant din istoria fotbalului” - Emmanuel Yeboah.

În acest sezon, Yeboah a înscris trei goluri și a oferit trei pase decisive în cele 40 de meciuri disputate pentru CFR Cluj.