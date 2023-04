SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 03 Aprilie 2023, 23:41

Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns la a doua partidă pierdută în play-off-ul SuperLigii, 1-2 pe teren propriu cu FCSB, iar antrenorul Cristiano Bergodi s-a declarat dezamăgit de rezultat, nu și de jocul echipei sale.

Cristiano Bergodi, mulțumit de joc, dezamăgit de rezultat

La finalul partidei, tehnicianul italian care a prins în extremis play-off-ul a anunțat că echipa sa joacă fără presiune și poate câștiga împotriva oricărei formații.

„Am pierdut un meci în care meritam cel puțin un egal. Am jucat bine și mă bucur pentru băieți. Chiar dacă am pierdut și cu Farul, și cu FCSB, am arătat că putem pune în dificultate orice echipă. Portarul lor a făcut parade foarte bune. Un meci bun, nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Aș schimba numai rezultatul, băieții au avut ambiție, dorință. Sunt dezamăgit că nu am luat punct. Ne trebuie o victorie, contează foarte mult. Cred că putem câștiga cu orice echipă. Ne trebuie puțină șansă.

Va fi un play-off foarte strâns, nu pot să zic că o echipă e mai bună ca alta. Farul mi-a plăcut cum joacă. Și FCSB mi-a plăcut. Sunt două echipe cu jucători foarte buni, tehnici, mobili.

Noi vrem să jucăm fără preiune, așa cum am făcut aceste două meciuri, să nu poată nimeni să spună ceva”, - a declarat Cristiano Bergodi, pentru Digisport.

Sepsi va primi vizita celor de la Rapid în etapa a treia a play-off-ului SuperLigii, luni de la ora 20:30.