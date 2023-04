SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 03 Aprilie 2023, 23:11

Elias Charalambous a debutat cu victorie pe banca celor de la FCSB, scor 2-1 în deplasarea de la Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a doua a play-off-ului SuperLigii, iar la finalul partidei a vorbit despre deciziile luate pe parcursul celor 90 de minute.

Jucatorii de la FCSB Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Charalambous își asumă cele două schimbări de la pauză

Cipriotul s-a arătat încântat de jocul echipei și de atitudinea demonstrată după golul primit.

Întrebat despre cele două schimbări efectuate la pauza meciului (Miculescu și Ovidiu Popescu în locul lui Cordea și Edjouma), cu trimitere la implicațiile patronului, Charalambous a lăsat să se înțeleagă că au făcut parte din planul său tactic pentru repriza secundă.

„Felicitări jucătorilor, au făcut un efort grozav și au îndeplinit obiectivul, 3 puncte. Cel mai important lucru pentru mine a fost reacția de după golul primit. Să primești un gol în deplasare după câteva minute.

Au avut o reacție grozavă. 100% trebui să îmbunătățim multe lucruri, trebuie să vedem ce greșeli am făcut chiar și după victorii. Vom încerca să le reparăm cât mai repede posibil.

Dacă ați văzut, am schimbat sistemul, pentru că Sepsi ne-a creat probleme și am trecut din 4-3-3 în 4-2-3-1, pentru că aveam probleme la mijloc. Și cred că în a doua repriză am jucat mai bine datorită acestor schimbări.

Când văd jocul, încerc să îmbunătățesc jocul echipei. Dacă eu consider că trebuie făcute schimbări, nu contează ce minut e”, - a declarat Elias Charalambous, pentru Digisport.

În etapa a treia a play-off-ului SuperLigii, FCSB va întâlni în deplasare CFR Cluj, duminică de la ora 21:00.