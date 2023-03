​SuperLiga - Powered by SUPERBET Duminică, 19 Martie 2023, 18:29

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

​CFR Cluj întâlnește Rapid în cel de-al doilea derby al primei etape de play-off. Formația antrenată de Dan Petrescu are nevoie de un succes pentru a ține pasul cu liderul Farul Constanța, care a câștigat duelul cu Sepsi (2-1). Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

CFR Cluj - Rapid, în prima etapă din play-off

Echipele de start:

CFR Cluj: S. Scuffet - C. Manea - Y. Matias - A. Burcă - M. Camora - N. Boateng - K. Muhar - E. Krasniqi - C. Petrila - C. Deac - R. Janga.

Antrenor: Dan Petrescu.

Rapid București: H. Moldovan - R. Onea - C. Săpunaru - D. Grigore - J. Morais - A. Albu - M. Kait - Ș. Pănoiu - A. Sefer - V. Costache - M. Dugandzic.

Antrenor: Adrian Mutu.