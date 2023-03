SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 18 Martie 2023, 22:41

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

FCSB a remizat sâmbătă seară pe teren propriu cu Universitatea Craiova (1-1), iar Darius Olaru (căpitanul echipei) a fost înlocuit la pauză meciului cu Andrei Cordea.

Darius Olaru Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Darius Olaru, schimbat la pauză cu Andrei Cordea în meciul din play-off cu Universitatea Craiova

Căpitanul roș-albaștrilor a avut o primă repriză de coșmar pe Arena Națională în duelul cu Universitatea Craiova.

Evoluția jucătorului care a fost și convocat de Edi Iordănescu pentru partidele cu Andorra și Belarus a fost una modestă.

Darius Olaru a pierdut destul de multe mingi în primele 45 de minute, iar la pauză, căpitanul a fost înlocuit cu Andrei Cordea, fotbaliști care a revitalizat jocul ofensiv al gazdelor.

Imediat după meci, Olaru a vorbit despre rezultat, dar și despre evoluția sa din prima parte a jocului.

„Știam că ne va aștepta un meci dificil, am primit un gol foarte ușor și am alergat după egalare. Sperăm că va fi mai bine în următorul meci. E frustrant, ne doream să începem bine play-off-ul, nu am reușit, dar cred că vom arăta din ce în ce mai bine.

Sperăm să ne revenim. Am acuzat o stare nu prea bună, am fost răcit toată săptămâna și am cerut să fiu schimbat pentru că simțeam că nu pot să-mi ajut echipa. Cred că vom rezolva problemele. Ne dorim cu toții să obținem locul 1, vom vedea și dacă vom putea.” - a declarat Darius Olaru, potrivit Digi Sport.

Clasament play-off SuperLiga

1. Farul Constanța 32p

2. CFR Cluj 32p

3. FCSB 30p

4. Universitatea Craiova 28p

5. Rapid București 26p

6. Sepsi OSK 21p