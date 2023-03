SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 18 Martie 2023, 17:47

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Problema antrenorilor fără licență a devenit o problemă foarte dezbătută în SuperLiga, iar Bogdan Lobonț a vorbit și el despre situația în care se regăsesc destul de mulți antrenori din România.

Bogdan Lobonț Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bogdan Lobonț, discurs tăios la adresa antrenorilor fără licență PRO din SuperLiga

Invitat în cadrul podcastului „Profu' de Sport”, Bogdan Lobonț, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României U20, a vorbit despre problema antrenorilor fără licențe din campionatul României.

„Toți vor să fie antrenori mâine. Nu, tată, ai nevoie de școală ca să fii antrenor! Toți vor repede. Dar când te-ai dus la școală, ai început din clasa a 12-a? Sau dintr-a-ntâia? Ai nevoie de timp.

OK, mulți zic: «Aaa, că a fost jucător la înalt nivel și aaa, păi, știe meserie, știe aia». Nu, e diferit. D-aia e școală, să înveți.

Ce, dacă eu după ce am făcut 18 ani și știu să conduc pentru că m-a învățat tata să conduc pe tractor, mă urc la volan și conduc pe drumurile naționale, ce-mi face Poliția? Îmi dă amendă 40.000 euro? Nu, îmi face dosar penal. Dacă - Doamne, ferește! - mai fac și un accident, se întâmplă ceva mai nasol, risc să fac și închisoare.” - a precizat „Pisica”, potrivit GSP.

Mai mult decât atât, fostul mare internațional român a vorbit și despre etapele parcurse pentru obținerea licențelor necesare să antreneze.

Bogdan Lobonț l-a dat drept exemplu pe Pep Guardiola, cel care a parcurs toate etapele necesare și care este astăzi unul dintre cei mai de succes antrenori din lume.

„Din 2019 până azi, am făcut Licența A și UEFA Pro. În 2014, am fost prima generație la școala „Kunst Ghermănescu”, unde am făcut cursul pentru obținerea carnetului de antrenor. Că în baza carnetului de antrenor poți să te înscrii după aia să-ți iei toate licențe.

Deci, din 2014 până în 2023 câți ani sunt? Nouă ani de zile până să ajung să-mi iau Licența Pro. Zi 8, că în vară mi-am luat Licența Pro la Coverciano. Trebuie să faci pașii ăștia!

Toți se visează Guardiola, care a trecut de la echipa a doua la prima echipă și a avut super-performanțe. Dar ai noștri uită faptul că Pep a făcut toți pașii, și-a luat toate licențele și a antrenat mai întâi un sezon la Barcelona B.” - a spus Bogdan Lobonț.

FCSB, în continuare fără un antrenor cu licență PRO

Situația de la FCSB este cea care a lansat această controversă în fotbalul românesc.

Mihai Pintilii a fost suspendat pentru faptul că s-a aflat pe banca de rezerve la meciurile din SuperLiga, deși nu deține licență, iar vicecampioana României a fost și amendată în această privință.

Roș-albaștrii au încercat să caute mai multe soluții în această privință, inclusiv prin ofertarea lui Valentin Iliev, care a refuzat să preia echipa din SuperLiga.