Sepsi Sfântu Gheorghe și U Craiova 1948 se vor întâlni joi în „finala” pentru ultimul loc de play-off, iar duelul din teren a fost prefațat de cei doi antrenori italieni.

Cristiano Bergodi Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Bergodi nu are emoții înaintea partidei

Antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a declarat la conferința de presă premergătoare partidei că nu are emoții, iar echipa are multă încredere și va câștiga.

„Am avut aceleași zile la dispoziție. Cu jucătorii am vorbit, ne-am refăcut fizic. Vom juca această finală. E o finală, nu știu ce moral mai trebuie ridicat.

Trebuie numai să câștigăm. Băieții conștientizează ei. Dacă nu te mobilizezi acum, atunci când? În general, au avut un parcurs mai constant. Dacă am ajuns acolo aproape de ei, înseamnă că am făcut și noi puncte.

Noi am avut probleme în unele meciuri din retur. Nu pot explica. Vom vedea cine e mai bun. Diferența va fi făcută de jucătorii care vor gestiona mai bine presiunea.

Noi avem nevoie de un rezultat de trei puncte. Echipa care va avea mai multă încredere în calitățile proprii, va câștiga meciul. Trebuie să atingem un obiectiv.

Nu am emoții, am fost mereu o persoană echilibrată. Am jucat meciuri importante. Repet, e o finală” – a declarat Cristiano Bergodi, conform Digisport.

Nicolo Napoli consideră meciul o finală

Nicolo Napoli, tehnicianul celor de la U Craiova 1948, a anunțat că echipa sa vrea cele trei puncte și nu se mulțumește cu un rezultat de egalitate, deși acesta le-ar asigura calificarea matematică în play-off.

„Ne aşteaptă un meci foarte dificil. Este ultimul meci, băieţii sunt pregătiţi şi vreau să avem un joc foarte bun, mergem acolo să câştigăm.

Este o finală, trebuie să ne întoarcem cu trei puncte de la Sepsi. Normal că mergem la victorie, noi mereu mergem să câştigăm meciul. Acum e unul special şi avem nevoie să câştigăm, fără egal.

Nu cred că vom fi întâmpinaţi cu ostilitate. Avem nevoie să facem un meci bun pentru a ne califica în play-off”, - a anunțat Nicolo Napoli, conform Agerpres.

Meciul dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și U Craiova 1948 se va disputa joi de la ora 21:00 și va fi transmis liveblog pe HotNews.ro.