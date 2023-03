SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 14 Martie 2023, 22:02

​Sezonul regulat a luat sfârșit după 30 de etape, iar play-off-ul va începe cu dueluri foarte interesante. Farul Constanța și CFR Cluj încep la egalitate de puncte, iar Helmuth Duckadam a precizat care este principala favorită la titlu.

Jucatorii echipei CFR Cluj Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

CFR Cluj, favorita la titlu a lui Helmuth Duckadam - Ce îi lipsește FCSB-ului

Cu toate că Farul Constanța a făcut până acum un sezon entuziasmant, Helmuth Duckadam este de părere că echipa lui Gică Hagi nu are șanse să câștige titlul în SuperLiga.

Eroul de la Sevilla din finala Cupei Campionilor Europeni a confirmat că în continuare CFR Cluj este echipa care are șanse reale de a câștiga un nou titlu.

CFR Cluj va întâlni Rapid București duminică în prima etapă a play-off-ului, într-un meci ce se va disputa pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca.

„Am avut dubii că CFR-ul va ține pasul. La un moment dat, au avut un joc mai slab. Dar, după meciul de aseară, cu U Cluj (n.r. - 4-0), din nou îi dau prima șansă la câștigarea campionatului. Cu toate că și Gică Hagi poate să câștige titlul.” - a spus Helmuth Duckadam pentru as.ro.

Mai mult decât atât, Helmuth Duckadam a vorbit și despre situația de la FCSB, dar și despre șansele pe care roș-albaștrii le au la câștigarea titlului.

„FCSB are și ea șanse. Din păcate, FCSB are un mare handicap, din punctul meu de vedere, pentru că nu are un antrenor pe margine. Sunt momente în care un antrenor este foarte important la marginea terenului.” - a încheiat Helmuth Duckadam.