Farul Constanța a lansat și în acest sezon jucători de perspectivă, iar unul dintre ei este Adrian Mazilu. Fotbalistul de doar 17 ani poate pleca chiar în această vară de la formația constănțeană.

Adrian Mazilu, Farul Constanța Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mazilu, următorul produs de export al academiei lui Gheorghe Hagi

Cu 12 apariții și 5 goluri la primul său sezon pe prima scenă a fotbalului românesc, Adrian Mazilu este unul dintre tinerii de perspectivă ai România.

Fotbalistul lansat de Gheorghe Hagi a atras deja atenția câtorva cluburi din afara României, conform declarațiilor lui Ciprian Marica.

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a precizat că sunt șanse ca fotbalistul cotat la 100 de mii de euro să părăsească gruparea constănțeană chiar din această vară.

„Sincer, da. Sunt discuții cu anumiți jucători, lucru pe care nu-l neglijăm, pentru că din asta trăim. Farul a trebuit să vândă ca să supraviețuiască.

Ne-am dori și noi să putem să îl ținem, să avem răbdare și să speculăm la maxim transferul lui, care sigur va veni.

N-aș minți să spun că luăm în calcul să îl dăm în vară, pentru că ne dorim să facem și performanță în egală măsură.

Academia produce. Sunt alți jucători care așteaptă deja să îi ia locul.” - a declarat acesta, conform Fanatik.

Mai mult decât atât, fostul internațional român a subliniat că Farul trebuie să aibă răbdare cu tânărul fotbalist.

„Însă, să fim sinceri, am mai văzut în Liga 1 jucători care au sclipit, care au fost în formă și pe care toată lumea paria. Și uite că atunci când au făcut pasul la o echipă din afară, nu au reușit.

Am realizat și noi că trebuie să îl pregătești mental în egală măsură, nu doar fizic și tactic.

Puștiul are încredere în el și are tot sprijinul. Are personalitate și tupeu. Acolo nu e de lucrat. La Pitu a fost cazul și ne povestea Hagi că a fost nevoie să lucreze cu el.

Din punctul ăsta de vedere, la Mazilu n-au fost discuții.

Singura speță se pune în momentul în care nu îl mai ai pe Gică Hagi să te încurajeze, să te motiveze. să își ofere încredere și trebuie să o găsești în interiorul tău.” - a încheiat acesta.