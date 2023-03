SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 07 Martie 2023, 19:02

​Compania care deține drepturile TV pentru SuperLiga a început negocierile cu FRF și LPF pentru prelungirea contractului cu încă trei sezoane, iar unele cluburi vor câștiga sume mai mari.

Minge de fotbal Foto: Ricardo Larreina / AFLO / Profimedia

Echipele cu mulți spectatori vor primi bonusuri

Conform declarațiilor reprezentantului eAD, Orlando Nicoară, în următoarea perioadă se va ajunge la un acord pentru un nou contract pe trei ani, care va avea anumite bonusuri de audiență.

FCSB, Rapid sau Universitatea Craiova ar putea primi sume importante în plus, ca urmare a audiențelor pe stadion în fața televizorului.

„Le avem încă un sezon și probabil încă trei după aceea. Nu se prelungește automat. Astăzi suntem în fază avansată de a prelungi. Sistemul e decis de Federație, bineînțeles cu consultarea Ligii, cu consultarea noastră. Nu cred că se va schimba ceva.

Am făcut o propunere acum un an de zile de prelungire cu creștere de sumă pe baza unor criterii clare pe bază de audiență atât la nivel de spectatori pe stadioane, cât și la nivel de audiență pe TV, iar în contextul actual al pieței, al economiei, în cazul în care unul dintre cabliști a renunțat la fotbal, e o decizie bună și corectă pentru echipele din SuperLigă.

Propunerea noastră implică plata actuală plus o plată suplimentară, 100.000 de euro pe sezon, pentru echipele care ating anumite criterii privind numărul de spectatori pe stadioane și audiență pe TV. Bonusuri. Sunt 28,5 milioane de euro plus TVA, la care se adaugă costurile producției meciurilor care costă câteva milioane de euro. Ajungem la aproape 33 de milioane de euro plus TVA”, a anunțat reprezentantul deținătoarei drepturilor TV pentru SuperLiga, pentru Fanatik.