Luni, 06 Martie 2023, 00:07

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

UTA Arad a câștigat duminică seară duelul contra celor de la FCSB (3-1), iar antrenorul Laszlo a vorbit despre importanța acestui succes pentru echipa arădeană.

Laszlo Balint, UTA Arad Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

UTA Arad, victorie de moral înainte de startul play-out-ului

Chiar dacă adevărata luptă pentru supraviețuire începe peste două etape, Laszlo Balint a fost foarte încântat de victoria echipei sale cu FCSB.

Vicecampioana României a fost dominată în fața unui stadion plin, suferind astfel al 7-lea eșec din acest campionat.

„Avem mult până departe. Mai degrabă, este o victorie crucială pentru moralul și încrederea noastră. Am demonstrat de ce suntem capabili. Am jucat împotriva celor mai bune echipe din campionat.

Mergem și la Craiova, o altă echipă care se bate la câștigarea titlului. Am demonstrat că suntem mult peste locul din clasament din punct de vedere valoric.

Am avut momente în care am fost puțin crispați, dar în repriza a doua am demonstrat că merităm să câștigăm acest meci. Victoria nu poate fi pusă la îndoială.

Sunt trei puncte foarte importante. Demonstrăm că putem fi eficienți. Aveam nevoie de o victorie ca de oxigen. Până la urmă, așa a fost programul, dar la fel aș fi spus de orice adversar.

Mai avem un meci din sezonul regular, îl vom trata la fel. Mergem la Craiova cu încrederea pe care ne-o dă acest rezultat.

Nu am nimic de demonstrat la Craiova. Sunt antrenor la UTA Arad. Mă interesează să facem punctele necesare să ne atingem obiectivul.” - a spus Laszlo Balint, potrivit Digi Sport.

Clasament SuperLiga

1. Farul Constanța 61p / 29 de meciuri

2. CFR Cluj 59p / 28 de meciuri

3. FCSB 54p / 29 de meciuri

4. Rapid București 52p / 29 de meciuri

5. Universitatea Craiova 51p / 29 de meciuri

6. Sepsi OSK 41p / 28 de meciuri

7. FC U Craiova 1948 40p / 29 de meciuri

S-au jucat în etapa 29 din SuperLiga

U Cluj - Farul 2-0

FC U Craiova 1948 - FC Botoșani 1-0

Rapid - Hermannstadt 0-1

CS Mioveni - Chindia Târgoviște 2-0

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-1

Se vor disputa luni

FC Voluntari - FC Argeș (de la ora 18:00)

Sepsi - CFR Cluj (de la ora 20:30)

*Meciurile pot fi văzute în direct pe Digisport, Orange Sport și Prima Sport.

Cum arată clasamentul din SuperLiga în partea sa inferioară

11. Chindia Târgoviște 31p / 29 de meciuri

12. FC Botoșani 31p / 29 de meciuri

13. Hermannstadt 29p / 29 de meciuri

14. UTA Arad 27p / 29 de meciuri

15. FC Argeș 26p / 28 de meciuri

16. CS Mioveni 21p / 29 de meciuri