Rapidul a suferit un eșec surprinzător sâmbătă seară în fața celor de la Hermannstadt (1-0), iar Adrian Mutu spune că diferența a fost făcută de atitudinea jucătorilor.

Adrian Mutu, Rapid Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapidul, un nou eșec pe teren propriu în SuperLiga

Pentru prima oară după 4 luni, Rapidul nu a punctat într-un meci jucat pe stadionul Giulești.

Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost la un meci din Cupa României cu Farul Constanța, pierdut de giuleșteni cu scorul de 2-0.

La finalul partidei pierdute cu Hermannstadt, Adrian Mutu a precizat că motivul pentru care echipa sa a pierdut a fost aroganța cu care au tratat adversarul și jocul foarte slab din prima repriză.

„În prima repriză, am jucat foarte slab, nu am avut ritm, am luat decizii proaste, am fost aroganți, iresponsabili și superficiali. Asta ne-a costat. În seara asta nu meritam să câștigăm.

Era normal să schimb formula de start, pentru că veneam după trei meciuri într-o săptămână, cu deplasare grea la Botoșani.

În afară de Ongenda, care avea nevoie de minute, ceilalți au rămas datori față de mine, față de public, față de noi.

Aroganța noastră ne-a costat. Am intrat aroganți pe teren, ca și cum am fi câștigat deja. În fotbal, asta te plătește.

Am făcut o repriză a doua bună, dar nu meritam să câștigăm. Fotbalul ne-a dat o lecție importantă.

Singura notă pozitivă este evoluția lui Ignat, care a jucat foarte bine.

Dugandzic probabil e supărat. Eram sigur că o să rateze, pentru că nu era seara noastră și fotbalul nu îți dă când nu meriți.

Ar trebui să schimbe modul în care execută din când în când, pentru că, dacă bați la fel, ești previzibil.

Nu o să-l scoatem țap ispășitor pe Dugandzic, el a intrat în repriza a doua. Pe noi, prima repriză ne-a costat.” - a declarat antrenorul Rapidului, potrivit Digi Sport.

Clasament SuperLiga

1. Farul Constanța 61p

2. CFR Cluj 59p

3. FCSB 54p

4. Rapid București 52p

5. Universitatea Craiova 48p

6. Sepsi OSK 41p

7. FC U Craiova 1948 40p