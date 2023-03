SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 04 Martie 2023, 20:40

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

CFR Cluj face parte dintr-un grup de 11 cluburi ce au fost sancționate de UEFA pentru încălcarea regulilor de monitorizare financiară, iar Dan Petrescu a oferit o primă reacție cu privire la această situație.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan Petrescu este convins că CFR Cluj nu va fi suspendată din cupele europene

CFR Cluj a fost amendată de UEFA cu suma de 250 de mii de euro și formația din Gruia riscă excluderea din cupele europene dacă nu se va conforma cerințelor de solvabilitate în sezoanele 2023/2024 şi 2024/2025.

Întrebat despre această situație pe care o traversează echipa sa, Dan Petrescu a fost destul de optimist în declarații și a spus că nu crede că ardelenii vor fi suspendați din cupele europene.

„Pe mine nu mă afectează, sunt antrenor, îmi fac treaba în continuare. Trebuie să întrebați conducerea, nu pe mine. Eu vreau să câștig meciuri. Mi s-a spus că nu e nicio problemă. Dar Balaj, Mara, Bilașco pot să răspundă detaliat.

Nu văd nicio problemă. Nu e nicio șansă ca noi să fim suspendați din cupele europene. Asta a zis și UEFA, doar dacă va mai fi o abatere, dacă nu cred că se va mai întâmpla.” - a declarat „bursucul”, potrivit Digi Sport.

CFR Cluj are șansa de a reveni pe primul loc în SuperLiga

După ce Farul Constanța a suferit o înfrângere surprinzătoare pe terenul Universității Cluj (2-0), CFR Cluj are șansa de a reveni pe primul loc în clasament, în cazul unui succes luni la Sfântu Gheorghe.

În prezent, Farul are două puncte peste campioana en-titre.

CFR Cluj a câștigat etapa trecută duelul cu UTA Arad (2-1), iar meciul a generat un imens scandal în ceea ce privește arbitrajul.

Tehnicianul ardelenilor a dezbătut și această problemă la conferința de presă dinaintea partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

„Nu înțeleg de ce s-a zis că au fost greșeli pro CFR, pentru că acele greșeli au fost întoarse de VAR. Penalty, care n-a fost, am ratat. Am dat gol, s-a dat fault. Am luat roșu, până la urmă n-au fost greșeli.

S-a spus că a fost un penalty la Sava și un penalty la Lovro. Cred că mai clar a fost penalty-ul la Lovro. CFR n-a fost avantajată în niciun caz la acel meci.

A fost o exagerare, pentru că CFR a fost dezavantajată tot sezonul. Acum se încearcă, înainte de play-off, să se spună că CFR e avantajată de arbitri. Dar statistica spune altceva!

Se pune presiune invers, pentru că nu mai suportă nimeni să fie CFR pe primul loc, asta e clar. S-a plictisit toată lumea de noi!

Va fi război în play-off, și cu VAR, și fără VAR. Am crezut că, dacă vine VAR-ul, va fi liniște, dar m-am înșelat.” - a încheiat Dan Petrescu.

Clasament SuperLiga

1. Farul Constanța 61p / 29mj

2. CFR Cluj 59p / 28mj

3. FCSB 54p / 28 mj

4. Rapid București 52p / 28 mj

5. Universitatea Craiova 48p / 28mj

6. Sepsi OSK 41p / 28 mj