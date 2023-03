SuperLiga - Powered by SUPERBET Vineri, 03 Martie 2023, 20:03

În urma evoluțiilor constante din atacul FCSB-ului, Andrea Compagno a fost inclus pe lista preliminară a jucătorilor selecționați la echipa națională de fotbal a Italiei.

Andrea Compagno (FCSB), pe lista preliminară a lui Roberto Mancini la naționala Italiei

Cu 16 goluri înscrise în actuala ediției de campionat, Andrea Compagno a fost inclus pe lista preliminară a selecționerului Roberto Mancini.

Campioana europeană va întâlni în luna martie Anglia (23 martie) și Malta (26 martie), în preliminariile EURO 2024.

Anunțul a fost făcut chiar de managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica.

„Mi se întâmplă rar să mă emoționez, noroc că am scris ce vreau să zic. Avem un jucător la naționala campioană europeană en-titre, Compagno la naționala Italiei. Andrea are o sârguință cum rar am văzut.

M-a sunat Argăseală și mi-a zis: Te-ai uitat pe mail? Compagno a fost convocat la națională!. Am zis că mă ia la mișto. Prima dată m-am gândit la care națională, că el nu e român. Nu am avut niciun jucător convocat la o națională de nivelul ăsta.” - a spus acesta, potrivit Orange Sport.

Atacantul este golgheter în SuperLiga, la egalitate cu Marko Dugandzic

Compagno a fost jucătorul italian cu cele mai multe goluri înscrise în anul 2022, peste Ciro Immobile (Lazio) sau Gianluca Scamacca (West Ham United).

Atacantul celor de la FCSB a marcat de două ori și la ultimul meci de campionat cu Petrolul Ploiești (4-1).