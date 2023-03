SuperLiga - Powered by SUPERBET Joi, 02 Martie 2023, 21:17

Campioana României a câștigat la limită partida cu UTA, scor 2-1, în etapa a 28-a a SuperLigii, dar a suferit pe final, în inferioritate numerică, pentru cele trei puncte.

Dan Petrescu invocă ghinionul clujenilor

După partidă, tehnicianul lui CFR Cluj a respins acuzațiile celor de la UTA în privința arbitrajului, considerând că echipa sa nu a fost avantajată, ba chiar este urmărită de ghinion.

„Dacă derulăm fazele... prima dată ai penalty, ratăm. După ne anulează golul, unde nu cred că a fost fault. Lui Burcă i s-a făcut rău, e la spital acum. La pauză mă întrebam ce mai poate să urmeze. Prima acțiune din meci a celor de la UTA, gol. Camora ratează singur cu portarul după care Maglica e eliminat.

S-au întâmplat toate episoadele împotriva noastră. Spiritul băieților a fost fantastic, dar nu înțeleg de unde atâta ghinion. Dacă era 3-0 la pauză nu se supara nimeni.

Victorie cu suferință pe final pentru că am jucat în 10, că altfel nu aveam probleme. Fiecare antrenor poate să spună ce vrea. Să-mi spună și mie o fază unde am fost avantajați. Nu am fost niciodată avantajați, în nicio fază, niciodată. Dacă vine cu o fază decisivă atunci da, o să recunosc, arbitrul a fost sub orice critică.

Eu zic că echipa are foarte multe puncte, am făcut un campionat nu excelent, dar foarte bun. Problema e că Farul câștigă tot timpul, e ca în Italia, unde Napoli face la fel.

Farul a făcut un sezon excelent pentru că nu a avut cupele europene. Noi avem vreo 20 de meciuri în plus jucate. Azi l-am pierdut și pe Maglica, pe Malele, Birligea, să vedem cum facem”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei, pentru Digisport.