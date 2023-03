SuperLiga - Powered by SUPERBET Joi, 02 Martie 2023, 20:18

Mircea Barzoi • HotNews.ro

UTA a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 2-1, în etapa a 28-a a SuperLigii, deși a avut superioritate numerică mai mult de 20 de minute, însă arădenii sunt nemulțumiți de arbitraj.

Laszlo Balint Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

UTA reclamă mai multe faze de arbitraj

Tehnicianul arădenilor, Laszlo Balint, a avut un discurs extrem de dur după partidă, nemulțumit de deciziile luate împotriva clubului său, dar și a timpului lung de așteptare înainte de confirmările VAR.

„Deja am ajuns la capătul puterilor. Să îmi spuneți și mie dacă e întâmplător sau normal când, în 6 etape din 2023, Szabolcs Kovacs a fost în brigadă. De două ori ne-a arbitrat, de două ori rezervă, o dată la VAR.

Acceptăm înfrângerea, ne-a bătut campioana, suntem proștii proștilor, am pierdut pe greșelile noastre. Dar cât există VAR, vreau să existe echidistanță, pentru că ne crapă ceva în cap.

Am înțeles că nu a fost penalty la penalty-ul ratat, la Roger am înțeles că trebuia dat roșu la Deac, pe Vukcevic l-am pierdut 3-4 săptămâni, pentru fault criminal, plus fault la Milosevic, care are urme de tălpi de sus până jos.

Măcar să ni se spună: bă, băieți, stați cuminți! Ok. Noi ne chinuim, suntem pe penultimul loc, acceptăm soarta, dar vrem să fim tratați ca restul echipelor. Azi arbitrajul a fost sub orice critică.

Păi ce să facem? A fost penalty clar. Eram în superioritate numerică, da. Am încercat, l-am băgat pe Roger fundaș stânga, trebuia roșu la Deac, l-am băgat pe Postolachi, pe Pășcălău, am jucat cu 3 atacanți, iar la un moment dat, ei erau cu 7 fundași. Am încercat tot ce se putea.

Dar când ai penalty clar la 2-1, este frustrant când luăm acel gol la 2-1, când începem bine repriza. De aia vă spun că suntem proștii proștilor, luăm niște goluri incredibile pentru nivelul ăsta.

Dar vrem, totuși și partea asta de echidistanță. Pentru că azi am crezut că îmi crapă capul! Nu se poate! La fiecare fază să așteptăm VAR-ul, chiar așa?! Chiar nu mai suntem în stare să arbitrăm un meci și să vedem niște lucruri evidente?

Cornere pe care le-am văzut eu de pe bancă și care nu au fost, faultul evident la golul lor. De ce trebuie să stăm câte 2, 3, 5 minute să ne crape venele? Să tot așteptăm VAR-ul?

Păi voi vă dați seama ce va fi în play-out? Dacă azi ar fi fost un meci decisiv pentru mine, dacă azi erau grețeli decisive și UTA retrograda, arbitrii știți ce fac? Stau 3,4 etape și își reiau activitatea.

Noi mergem la balamuc, domnilor! De ce mai facem arbitraje video, cursuri? Le respect meseria, dar să ne respecte și ei pe noi. Că nouă ne crapă venele în cap!

Ce presiune? La Chindia, am avut gol perfect valabil, la 1-1, penalty neacordat super evident, la 1-1. Și nu o spun eu. Am fost foarte calm după meci. Dar sunt rezultate viciate. Păi despre ce vorbim”, a declarat Laszlo Balint la sfârșitul partidei, pentru Digisport.