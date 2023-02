SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 28 Februarie 2023, 18:20

Farul Constanța a a anunțat marți faptul că Eric de Oliveira (cel mai bun marcator străin din istoria fotbalului românesc) a semnat un contract cu „marinarii” și va face parte din staff-ul tehnic al lui Gică Hagi.

Ajuns la vârsta de 37 de ani, Eric de Oliveira a evoluat pentru Viitorul Constanța în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2020, timp în care a marcat 17 goluri și a oferit 10 pase decisive în 38 de apariții.

Acum, brazilianul a fost atras de Gică Hagi pentru a face parte din staff-ul tehnic al Farului, iar Eric nu a refuzat o astfel de ofertă. Marți, acesta a fost prezentat oficial.

Este o experiență nouă, dar alături de oameni care au făcut mereu performanță. Mi-am dorit mult să simt din nou aceeași emoție ca atunci când eram jucător și sunt convins că am făcut cea mai bună alegere.

Pentru mine, e o plăcere și o onoare să fiu aici încă o dată, unde m-am simțit și să simt acasă mereu. În perioada în care am jucat aici, am dat tot ce am avut mai bun pentru a ajuta clubul.

Evident că mi-am lăsat ușa deschisă când am plecat de aici, cred că asta este recunoașterea pentru ceea ce am făcut aici. Mă bucur foarte mult.

N-am stat pe gânduri, am acceptat. Cred că această provocare o să-mi facă bine. Știind ce trebuie să fac, cred că o să-mi fie ușor.

Eu mereu m-am adaptat la orice. Am vorbit cu Mister aseară și am toată susținerea din partea lui. - a spus acesta pentru site-ul oficial al clubului.