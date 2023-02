SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 21 Februarie 2023, 15:22

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Claudiu Voiculeț, jucător care a adunat 288 de meciuri în Liga 1, a dezvăluit că partida Viitorul - ASA Târgu Mureș (play-off-ul sezonului 2015-2016), scor final 6-1, a fost aranjată.

Claudiu Voiculeț Foto: AGERPRES

Claudiu Voiculeț recunoaște că a fost blat la Viitorul - ASA Târgu Mureș, scor 6-1

Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, fostul fotbalist al celor de la ASA (ajuns la 37 de ani) a afirmat că a cerut atunci să fie înlocuit pentru că a fost dezgustat de ce se întâmpla pe teren.

​„Eu știu foarte multe, dar din păcate asta a fost… Ce am urât cel mai mult pe pământul ăsta asta a fost. Am plecat de la Târgoviște, am prins opt meciuri în liga a doua. Se desființau, m-au promovat la prima echipă. Au fost opt meciuri… mna... (aranjate). După care m-am dus la Constanța și am crezut că am scăpat.

Mi-am zis: 'Mă, poate a fost pentru că era Liga 2. Oamenii sunt așa, dar poate nu o fi la fel peste tot'. La Constanța a fost la fel. Dacă vrei să-i vezi care sunt (n.r. blatiști), e foarte simplu să-i vezi. Dacă poate cineva să spună despre mine că am făcut… Am curaj să bag mâna în foc că eu nu am făcut niciodată.

Am vrut să ies la pauză la meciul ăsta (n.r. Viitorul - Tg. Mureș, scor 6-1). Și am ieșit în minutul… nu mai știu (n.r. a ieșit în minutul 57). Am mers cu echipa, nu mai știu cine era antrenor (n.r. George Ciorceri). Ăla a fost, da. Suna telefonul cu o seară înainte ca să bage toți la pariuri.

Asta e, mai sunt și din astea. Dar cred că se întâmplă peste tot. Eu am vrut să nu fiu eu implicat, atât. Restul…că se întâmplă, te enervezi. Am spus-o și atunci, e interviul. Am spus că am venit aici ca la… dacă știam, nu mergeam. Am mai făcut și atâta drum.

Atunci a fost chiar așa... Eu nu știu cum poți să faci și să te mai uiți în ochii cuiva după ce faci asta” - Claudiu Voiculeț pentru GSP.

Claudiu Voiculeț a jucat de-a lungul timpului pentru echipe precum Farul Constanța, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș.

Viitorul nu s-a ținut de cuvânt

După ce în mass-media au apărut informații despre fluctuații suspecte ale cotelor la acest meci, Viitorul a acuzat o campanie de presă împotriva clubului și a afirmat că nu se va asocia niciodată cu o casă de pariuri.

„Observăm că există o tendință din partea unui cotidian să speculeze și să regizeze implicarea clubului nostru în pariuri pe baza unei sesizări din partea FederBet (fluctuație de cotă la meciul FC Viitorul – ASA Tg. Mureș și doar atât).

Constatăm cu părere de rău că toate aceste aberații au tenta de a strica și denigra imaginea clubului nostru, insinuând anumite practici necurate, și vin înaintea startului unui nou sezon competițional și înaintea debutului clubului nostru în cupele europene.

Din PRINCIPIU clubul nostru nu a avut, nu are și nu va avea nicio colaborare sau parteneriat cu casele de pariuri”, se arăta într-un comunicat al clubului Viitorul.

În februarie 2021, Viitorul a semnat un contract de sponsorizare cu casa de pariuri Superbet.