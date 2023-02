SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 20 Februarie 2023, 18:27

CFR Cluj va încerca joi imposibilul, după ce a pierdut pe Olimpico partida tur cu Lazio Roma, din play-off-ul UEFA Conference League, scor 1-0.

Jucatorii celor de la CFR Cluj Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meci cu stadionul plin la Cluj

Deși a jucat mai bine de 75 de minute în superioritate numerică, formația antrenată de Dan Petrescu nu a reușit să marcheze la Roma, primind un gol după execuția italianului Ciro Immobile.

Pentru partida retur de joi, biletele au fost deja epuizate, iar președintele clujenilor a anunțat prezența a 16.000 de oameni la meci.

„Este sold out! Prin colțuri, doar așa dacă găsim persoane care au cumpărat bilete și încă nu au apucat să le dea. În acest moment avem posibilitatea de a găzdui 16.000 de spectatori din ce am înțeles. Pentru că avem acea tribună suspendată în spatele porții, de la etaj, care nu poate să fie folosită conform normelor.

Ea este sigură, doar că normele nu promit. Doar având spectatorii în spate și dacă se nimerește să avem și una dintre zilele noastre bune, cu ei care dacă ar acuza să zic frigul din România, atunci poate am avea o șansă de a trece. Meciul cu FC Argeș a venit ca o descătușare, am avut spirit.

Chiar dacă am avut înfrângeri la limită în ultimele partide, am avut grijă să fim alături de jucători. Adică nu s-a făcut absolut nicio presiune, i-am încurajat, am avut un spirit bun. Și din partea conducerii către jucători spre staff”, a anunțat Cristi Balaj pentru Fanatik.

200.000 de euro pentru calificarea în optimi

De asemenea, jucătorii clujeni au promisă o primă de 200.000 de euro dacă vor reuși să ajungă în optimile de finală ale Conference League.

„Da, acesta este adevărul. Suma este corectă. Domnul Varga ne încuraja și pe noi, inclusiv pe mine. Aveam acea supărare de la golul primit, putea să fie ușor evitat. Mai ales că putea să fie ușor evitat. Mai ales că Dan Petrescu este un perfecționist, exersează, pregătește mai mereu fazele fixe. Cum s-a întâmplat și pentru acest meci”, a declarat fostul arbitru.