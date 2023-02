SuperLiga - Powered by SUPERBET Vineri, 17 Februarie 2023, 23:02

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Rapidul a ajuns la două etape consecutive fără succes în SuperLiga, asta după ce giuleștenii nu au reușit să se impună nici în duelul de la Mioveni.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marko Dugandzic, afectat după ratarea penalty-ului - Rapid, două jocuri fără succes în SuperLiga

Giuleștenii au luat doar un singur punct din confruntarea de la Mioveni (0-0), iar Adrian Mutu crede că echipa sa a fost dezavantajată de arbitraj.

„Am dominat, am avut și ghinion mare și penalty ratat și o sumedenie de ocazii mai ales în repriza a doua. În repriza 1 am intrat cam pe vârfuri, dar în a doua am intrat bine, am avut ghinion.

Am văzut reluarea și cred că nu poți să repeți un astfel de penalty. Un jucător era jumătate de metru în careu, cred că vedem foarte multe astfel de penalty-uri si nu se repetă.

Plus penalty clar la Ioniță, a fost ținut secunde bune înainte să cadă. Cred că am fost dezavantajati clar de arbitraj si asta a făcut să nu câștigăm cele trei puncte.

Nu mă îngrijorează lipsa de eficacitate, m-ar fi îngrijorat dacă nu am fi ajuns acolo. Azi nu am reușit să concretizăm măcar una din ocaziile pe care le-am avut.

Băieții au ratat cam mult, dar asta, e, inclusiv Dugandzic, căruia nu avem nimic de reproșat, pentru că golurile lui ne-au ajutat să ne îndeplinim obiectivul.

Mergem înainte. În repriza a doua nu știu dacă au ajuns la poartă, nu știu dacă au tras la poartă. Asta s-a văzut în teren, era și normal, e o diferență mare în clasament.

Partea plină a paharului e la partea defensivă, am fost aproape perfecți, nu le-am dat ocazia să ne pună probleme aproape niciun moment. Deci mai multă atenție în fața porții, asta e concluzia.” - a declarat „Briliantul”.

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit și despre momentul în care l-a înlocuit pe Marko Dugandzic, care a ratat de la punctul cu var după ce în primă instanță a marcat.

„L-am schimbat pentru că era afectat, se vedea asta. El are mereu dorință de a marca, era într-un moment dificil din punct de vedere mental. Suporterii au fost alături de el, nu se poate uita ce a făcut el pentru club.

I-au strigat numele, doream să câștigăm, avem dorința asta de a câștiga, dar și criticile sunt bune. Sa devenim cât mai puternici.” - a încheiat Adi Mutu, conform Digi Sport.

Clasament SuperLiga:

1. Farul Constanța 52p

2. CFR Cluj 50p

3. FCSB 47p

4. Rapid București 46p

5. Universitatea Craiova 44p

6. Sepsi OSK 37p