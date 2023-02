SuperLiga - Powered by SUPERBET Vineri, 17 Februarie 2023, 19:50

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

După ce a pierdut la masa verde duelul cu Sepsi OSK din cauza scandărilor rasiste și xenofobe ale suporterilor, conducerea clubului FC U Craiova 1948 a primit acuzații grave din partea portarului Robert Popa.

Adrian Mititelu Foto: Inquam Photos / Justinel Stavaru

Robert Popa, amenințat de fiul lui Adrian Mititelu - Patronul oltenilor dezminte afirmațiile și îl va acționa în instanță

Rezervă în meciul câștigat de FC U Craiova 1948 pe terenul Rapidului (2-1), Robert Popa nu s-a mai prezentat de o săptămână la antrenamentele oltenilor.

Portarul în vârstă de 19 ani a precizat de unde a pornit discuția și care a fost dorința sa.

„La pauza meciului cu CSU Craiova, când m-am accidentat, a venit Mititelu Jr. Am fost amenințat că sunt cel mai slab portar din istoria Craiovei și s-a exprimat cu un ton golănesc. A zis-o așa, ca un cămătar, că nu o să mai joc niciodată și că mă va face.

Domnul Adiță, nu am greșit și nu am gafat cu nimic, iar echipa cu care am jucat atunci nu era cea mai în formă.” - a spus portarul Robert Popa.

„După acest indecent, tatăl meu a avut o discuție cu Adrian senior și el a recunoscut că băiatul lui a venit la mine și că a greșit.” - a relatat portarul oltenilor, potrivit sport.ro.

Patronul Adrian Mititelu a reacționat la acuzațiile lansate de jucătorul său și a menționat că îl va acționa în judecată pentru vorbele sale.

„Tot ce susține Popa reprezintă doar invenții și lucruri neadevărate! Sunt stupefiat de ceea ce poate să spună, el va trebui să probeze toate aceste mizerii, o să-l acționez în instanță pentru calomnie și defăimare!

Fiul meu i-a spus în glumă «Popică, nu mai ești în formă deloc!». El a reacționat, că n-are echipă. E ghidonat de tatăl lui. La meciul cu Rapid era negru de supărare că nu era titular. A zis că nu mai vine dacă nu e titular asigurat.

Tatăl lui voia să îl sun și să îi spun asta. Nu l-am sunat, pentru că nu puteam să îl mint. Nu o să îi dăm drumul, așa cum vrea el.

Nici nu pot să-i garantez postul de titular. E un atac mizerabil, să ne forțeze mâna să joace titular. Nu e obișnuit cu concurența.

Aveam de gând să îl folosim pentru că eram conștienți că are nevoie de jocuri pentru a fi în lotul de la Euro U21, dar acum avem șanse la play-off, iar Gurău apără foarte bine și nu putem să îl scoatem din poartă.” - a declarat Adrian Mititelu, conform GSP.