Deși spera la o rejucare a meciului cu Sepsi, întrerupt în minutul 26 pentru scandări xenofobe, U Craiova 1948 l-a pierdut cu 3-0 și va juca șase partide fără spectatori. Oltenii vor ataca decizia Comisiei de Disciplină a FRF.

Adrian Mititelu Foto: Inquam Photos / Justinel Stavaru

U Craiova 1948 va ataca decizia la TAS

Președintele clubului a anunțat, după primirea deciziei, că vor face apel, iar dacă hotărârea nu se va schimbă, sunt dispuși să meargă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a-și face dreptate.

„Este ciudat, nu știu ce se va întâmpla cu competiția până la un verdict de la TAS. Cine a luat această decizie trebuia să se gândească de două ori. Să te duci undeva pe la sfârșitul play-off-ului, ca termen, și să ne dea nouă dreptate TAS. Să piardă meciul Sepsi, pentru deficiențe de organizare. Ce se va întâmpla atunci în campionat?

Cea mai simplă soluție era să se rejoace meciul, fără suporteri. Vina cea mai mare nu o are Chivulete, el a aplicat regulamentul. Vina cea mai mare o are observatorul, care trebuia să ia măsurile de rigoare, plus organizatorul jocului. Regulamentele sportive nu pot să bată nicio lege din România. Regulile sportive trebuie mulate după legislația în vigoare.

Trebuia să ia măsura de evacuare a suporterilor. Nu vom lăsa lucrurile așa. Vom face apel și dacă și acea decizie ne va fi defavorabilă, mergem la TAS. S-a mai câștigat campionatul în România la TAS. Suntem de râsul Europei, cu spețele cu care mergem la TAS. Am discutat cu cineva de acolo recent”, - a declarat Marcel Pușcaș, pentru Digisport.

Adrian Mititelu acuză FRF

Patronul U Craiova 1948, Adrian Mititelu, susține două scenarii pentru care s-ar fi luat această decizie și nu ezită să atace Federația Română de Fotbal.

„Decizia Comisiei de Disciplină nu are nicio acoperire legală. Noi suntem absolviți de orice vină, nu ni se poate reproșa nimic. A fost o execuție! Sunt două variante: ori s-a vrut să se dea un exemplu, pentru că Burleanu dorește să determine galeriile să nu mai recurgă la scandări rasiste și xenofobe, ori este o operațiune Sepsi în play-off cu orice preț.

Decizia Comisiei de Apel nu o iau în calcul, pentru că este o formalitate. Nu avem o justiție profundă la FRF. Singura noastră speranță e la TAS. Până pe 4-5 martie trebuie să se soluționeze, pentru că încep alte competiții, play-off și play-out. Totul a fost un plan pus la punct încă de când a început meciul, inclusiv prin delegarea arbitrului Andrei Chivulete. Poate greșesc, dar sunt anumite semne care îmi confirmă scenariul”, - a anunțat Adrian Mititelu, conform GSP.