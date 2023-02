SuperLiga - Powered by SUPERBET Duminică, 12 Februarie 2023, 22:50

După două victorii importante cu FCSB și Universitatea Craiova, Farul Constanța a ratat ocazia de a se distanța la patru puncte de CFR Cluj, după remiza pe terenul celor de la FC Argeș.

Gica Hagi Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Hagi despre dependența echipei Farul

La finalul partidei de la Pitești, managerul general al constănțenilor a vorbit despre dependența echipei de a marca, având cele mai multe goluri înscrise în SuperLigă, respingând ideea că golurile trebuie să vină doar din sclipirile lui Denis Alibec.

„Ei au început mai bine, știam că o să fie agresivi, după aceea, am început să avem inițiativa, am încercat să construim. Terenul a influențat puțin, calitatea jucătorilor, puteau fi mai inspirați.

Puteam să câștigăm, am avut ocazii, cornere, dar e bine că nu am luat gol. Totuși, nu-mi place că nu am marcat. Ei nu au avut nicio ocazie. Cred că trebuie să fim mai decisivi, dar mai sunt și zilele din acestea, jucătorii și-au dorit, au jucat foarte bine defensiv, creștem de la meci la meci.

Noi nu ne abatem de la drumul nostru, acela de a construi o mentalitate de învingători. Echipa e dependentă de gol, nu de un jucător. E bine să ai un jucător ca Denis Alibec, dar nu putem să stăm doar în el. Câteodată nu e inspirat.

Am declarat că 99,9% avem lotul complet, chiar dacă mai era nevoie de un mijlocaș, dar o să aducem pe cineva de la Academie”, - a declarat Gheorghe Hagi după partidă, pentru Digisport.

Farul Constanța este liderul SuperLigii cu 52 de puncte, cu două mai mult față de ocupanta locului secund, CFR Cluj și cu cinci peste FCSB.