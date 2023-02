SuperLiga - Powered by SUPERBET Joi, 09 Februarie 2023, 19:20

Sosit în vara anului 2022 la Universitatea Craiova, Giedrius Arlauskis și-a reziliat contractul cu formația din Bănie.

Giedrius Arlauskis Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Titular în meciul pierdut de Universitatea Craiova în fața Farului (2-1), Giedrius Arlauskis a provocat un penalty din care constănțenii și-au dublat avantajul.

Imediat după meci, au tot existat discuții conform cărora Arlauskis o va părăsi pe Universitatea Craiova la finalul acestui sezon, iar Mihai Rotaru a confirmat joi că cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Portarul lituanian în vârstă de 35 de ani a fost în prim-plan și la eșecul suferit de Universitatea Craiova la Botoșani (1-0), când a provocat o altercație la finalul jocului.

„Am reziliat acum 30 de minute. Vreau să-i mulțumesc. Este un bărbat. Discuțiile au durat cinci minute.

Nu a cerut un euro în plus. Nu a contat gafa cu Farul. Avem doi portari valoroși. Cu Florin Niță am avut discuții intense acum un an de zile, dar nu s-a putut realiza.

De atunci nu s-a mai pus problema.” - a spus Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, potrivit Digi Sport.