FCSB a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la CFR Cluj, golul fiind înscris de Malcom Edjouma la una dintre ultimele faze. La finalul partidei, Dan Petrescu a afirmat că rezultatul nu corespunde cu ceea ce s-a întâmplat pe teren.

Dan Petrescu, supărat după CFR Cluj vs FCSB 0-1

Antrenorul campioanei en-titre a declarat că echitabilă ar fi fost o remiză, având în vedere desfăşurarea jocului.

„E clar că sunt supărat. O primă repriză în care FCSB a fost mai bună, a avut mai multe ocazii. Mi s-a părut că era meciul cu Slavia Praga. Și ei au venit peste noi, ne-au atacat, ne-au surprins cu pressing, iar noi am fost moi, de nerecunoscut. La pauză am vorbit puţin şi am arătat bine în repriza a doua.

Nu ţin minte vreo ocazie a lui FCSB, dar, dacă n-am băgat-o noi în poartă, au dat ei un gol din nimic, pur şi simplu! Ăsta e fotbalul. Noi am avut cu Yeboah singur cu portarul, dacă îi dădea pasă lui Deac câştigam noi. Tot timpul cu FCSB sunt meciuri strânse.

Eu zic că FCSB a fost mai bună în prima repriză, iar noi în a doua. Un egal era corect. În primele meciuri din 2023 nu am luat gol, iar acum am luat în minutul 90.

Acum suntem vulnerabili? Mergem înainte. Mai sunt 16 meciuri de jucat, suntem încă pe primul loc, dar sunt conştient că un 0-0 era mai bun inclusiv pentru moral” - Dan Petrescu, potrivit DigiSport.

La o temperatură de -11 grade Celsius, FCSB-ul a controlat prima parte a jocului din etapa a 24-a a SuperLigii și a irosit mari șanse de a deschide scorul.

Simone Scuffet a avut mai multe intervenții de excepție, iar Ștefan Târnovanu a răspuns în repriza a doua.

Goalkeeper-ul FCSB-ului a intervenit decisiv la ocaziile lui Yeboah, iar pe final, oaspeții au dat lovitura prin Malcom Edjouma (min 88).

Clasament SuperLiga

1. CFR Cluj 50p

2. Farul Constanța 48p

3. Rapid București 45p

4. FCSB 44p

5. Universitatea Craiova 41p

6. Sepsi Sf. Gheorghe 33p