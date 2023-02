SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 04 Februarie 2023, 23:07

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Rapid a făcut din nou spectacol în Giulești și a surclasat-o pe FC Voluntari (4-1), în urma unui meci în care Marko Dugandzic a marcat un nou hat-trick.

Marko Dugandzic Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marko Dugandzic, al doilea hat-trick consecutiv în Giulești

Adus de la CFR Cluj, Marko Dugandzic este omul momentului la Rapid.

După ce în meciul din Giulești cu Sepsi OSK (3-0) vârful giuleștenilor a marcat o triplă, Dugandzic a repetat isprava și în parrida cu FC Voluntari.

La finalul duelului din Giulești, Marko Dugandzic a vorbit despre seara fantastică pe care a avut-o.

„O seară fantastică pentru mine și pentru echipă. În fiecare meci ne dorim să câștigăm, dar acesta a fost fantastic. Cred acest gol primit în ultimele minute nu este tocmai ceea ce ne așteptam, dar am marcat patru goluri.

Suntem aproape de obiectiv. Este o seară deosebită.

Din prima zi în care am venit aici s-au comportat cu mine ca și cum aș fi fost aici de mult timp. Vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine și pentru echipă.

Este fantastic de fiecare dată când marchez, când câștigăm. Sper să o ținem tot așa.

Așa cum am spus, poate acest gol primit din ultimele minute nu era așteptat, pentru că în ultimele trei partide nu am primit gol. Doar acesta.

Am înscris șapte goluri și cred că este un început bun de an. Nu vrem să ne oprim aici.

Nu mă gândesc prea mult la titlul de golgheter. Eu vreau să dau tot ce am mai bun, să rămân sănătos, să-mi ajut echipa. Așa cum am făcut astăzi, am dat ce aveam mai bun, echipa a jucat bine și am marcat trei goluri.

De aceea, nu pun prea multă presiune pe mine, să fiu primul. Vreau să luăm meci cu meci și să continui așa.” a spus Dugandzic, potrivit Digi Sport.

După meciul acesta, Marko Dugandzic l-a depășit în clasamentul golgheterilor pe Andrea Compagno (FCSB, 14 goluri) și a ajuns la 15 reușite stagionale.

400 de mii de euro i-a plătit Rapid CFR-ului pentru Marko Dugandzic, care este cotat în prezent la un milion de euro conform Transfermarkt.