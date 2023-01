SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 23 Ianuarie 2023, 23:04

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Farul Constanța a pierdut la scor de neprezentare în fața CFR-ului și a coborât pe poziția secundă în SuperLiga României. La finalul partidei, Gică Hagi și-a exprimat dezamăgirea față de jocul prestat de elevii săi.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Farul Constanța, primul eșec pe teren propriu în SuperLigă

Ermal Krasniqi (min 49), Cristi Manea (min 59) și Claudiu Petrila (min 77) au marcat pentru campioana României, care a urcat pe primul loc în campionat.

La finalul partidei, Gică Hagi a explicat unde s-a făcut diferența pe teren, dar a apreciat și faptul că CFR Cluj a arătat ca o echipă foarte puternică.

„În fotbal trebuie să fii pregătit să lupți, să faci lucrurile cum trebuie. Ne-au depășit la micile detalii și a venit această înfrângere, o lecție importantă pentru noi.

Sper ca vestiarul să fi înțeles acest lucru și să revenim la fotbalul nostru. Felicitări CFR-ului, a arătat ca o echipă puternică, dar prima repriză a fost echilibrată, iar în repriza a doua am făcut noi mici greșeli.

Sunt dezamăgit de toată echipa, nu de un jucător. Când se câștigă, câștigăm cu toții. La fel și când pierdem. CFR a făcut ambele faze mai bine decât noi.

O să reflectăm, să vedem, preocuparea mea cea mai mare e că echipa nu a făcut jocul normal, prea puține pase. Am lucrat, am pregătit, dar în teren nu s-a văzut lucrul ăsta.” - a spus Gică Hagi.

Tehnicianul constănțenilor a vorbit și despre transferuri. Acesta a subliniat că Farul este acoperită pe toate posturile.

„Dacă am fost cei mai buni, cum să fie greu pentru noi? E greu când nu ești pregătit! Am fost cei mai buni în tur, dar din noiembrie am scăzut ritmul.

Perioada de transferuri mai e deschisă, stăm bine, suntem acoperiți, dar mai pot fi plecări, veniri.

Torje a plecat în Turcia, i-am făcut un bine, câștigă mai mulți bani. Am renunțat la el pentru că avem jucători care au dat randament mai bun decât el.

Ce voiați, să-l dau pe Louis Munteanu?” - a încheiat acesta, potrivit Digi Sport.