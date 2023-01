SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 21 Ianuarie 2023, 21:46

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

CS Mioveni a câștigat primul meci din acest sezon de campionat pe teren propriu (1-0 cu Petrolul Ploiești), iar tehnicianul Nicolae Dică a vorbit despre cum a arătat jocul, dar și despre meciul bun făcut de marcatorul Bogdan Rusu.

Nicolae Dica Foto: Ian Walton / AP / Profimedia

Nicolae Dică se consideră omul potrivit pentru a o salva pe CS Mioveni - „Dacă am venit aici, înseamnă că pot face asta”

Golul lui Bogdan Rusu le-a adus victoria celor de la CS Mioveni în duelul cu Petrolul Ploiești, o candidată la un loc în play-off, însă Nicolae Dică rămâne cu picioarele pe pământ după debutul entuziasmant pe banca argeșenilor.

„O victorie mare pentru moralul băieților, pentru ceea ce urmează. Am început bine, am și marcat, am avut posesie bună, nu le-am dat prea multe șane în prima repriză.

A doua repriză am jucat consistent, dar ne-am retras puțin pentru că avem acel avantaj. Și Petrolul a schimbat sistemul, acel 4-4-1-1. Ne-am creat și așa câteva oportunități, au avut și ei, dar per total, sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor și de lupta de pe teren.

Dacă am venit aici, înseamnă că cred că pot face asta. Am încredere în ceea ce lucrez zi de zi, am încredere în jucătorii care erau aici și în cei nou-veniți, trebuie să dăm totul la fiecare meci.

Am arătat că nu suntem o echipă slabă, ci că suntem o echipă ok, care se poate bate cu celelalte. Am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, îmi era și teamă că vom cădea fizic, că unii jucători au venit abia în urmă cu 5 sau 7 zile, dar am făcut un meci bun.”

„Dicanio” nu a uitat nici de omul de 3 puncte, Bogdan Rusu, care este în opinia sa un jucător vital pentru CS Mioveni.

„Mă bucur pentru el, e un jucător important pentru echipă, a arătat și înainte să meargă la FCSB, a ajutat echipa și la Liga 2. Am vorbit cu el, îi dau încredere totoală în el și sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul.

Eu sunt un antrenor căruia îi place disciplina și munca, m-am ghidat după aceste două principii și ca jucător și așa fac ca antrenor, oriunde voi merge și transmit asta și jucătorilor.” - a spus Dică pentru Digi Sport.