După mai multe zile de negocieri purtate cu polonezii de la Rakow Czestochowa, FCSB l-a prezentat oficial pe Deian Sorescu, care va purta tricoul cu numărul 22. Internaționalul a fost primit cu căldură de coechipieri și antrenori.

Deian Sorescu Foto: Jakub Piasecki / Cyfrasport / Zuma Press / Profimedia

Deian Sorescu a semnat cu FCSB

Clubul Rakow l-a împrumutat pe Sorescu la FCSB până la sfârșitul acestui sezon, roș-albaștrii având o opțiune de transfer definitiv în vară. Jucătorul doar a schimbat camera de hotel, cele două echipe pregătindu-se la Regnum Carya, în Turcia.

De altfel, FCSB va întâlni pe Rakow într-o partidă amicală pe 15 ianuarie.

Primele declarații ale lui Sorescu în tricoul FCSB

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a oferit primele declarații după semnarea contractului.

„Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep primul antrenament cu băieții. A fost ceva de moment, nu m-am gândit că aș putea face schimbarea aceasta direct în cantonament, dar mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, la o echipă cu un istoric foarte bogat și sper să facem treabă frumoasă împreună.

Vreau să am continuitate și vreau să ne atingem obiectivul și să luptăm acolo sus. Sper să fiu la fel de bine primit de suporteri așa cum am fost primit de colegi. Vreau să fiu judecat după evoluții, nu după echipa la care am fost, pentru că sunt jucător profesionist și îmi fac treaba la fiecare echipă la care voi activa”, a declarat Sorescu pentru site-ul oficial.

Sorescu, alături de echipa lui Gigi Becali la 13 ani

Conform unor fotografii prezentate de Fanatik, la vârsta de 13 ani, Deian Sorescu apare alături de jucătorii Alexandru Bourceanu, Bănel Nicoliță Cristi Tănase și Iasmin Latovlevici, dar și de antrenorul Rony Levi, la o deplasare a acestora la Timișoara, în 2011.