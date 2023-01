SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 10 Ianuarie 2023, 12:32

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

În luna martie a anului 2022, centralul român Ovidiu Hațegan a suferit un infarct și a fost operat de urgență la Timișoara. De atunci, arădeanul a fost doar asistent în camera VAR.

Ovidiu Hategan Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Ovidiu Hațegan a fost prezent la testele fizice la Centrul Național de Fotbal de la Buftea - Când va reveni în SuperLigă

La aproape un an de infarctul suferit, centralul Ovidiu Hațegan este gata să revină pe teren.

Arbitrul român în vârstă de 42 de ani a fost prezent marți la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, unde a efectuat câteva teste fizice.

Centralul din Arad a precizat că analizele sale au ieșit nesperat de bune și că își dorește să revină cât mai curând pe terenul de fotbal.

Conform ProSport, Ovidiu Hațegan va putea oficia meciuri în acest final de sezon în SuperLiga României.

„Nu e foarte greu de ghicit. După ce am trecut prin ce am trecut, îmi doresc să fiu sănătos.

Ăsta e scopul principal și vreau să mă bucur de fiecare moment pe care îl trăiesc.

A fost o perioadă altfel, să spun, pentru că am avut vacanță cum nu am avut toată viața, forțată.

Mi-a prins și bine, am stat mult mai mult cu familia, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult.” - a spus Ovidiu Hațegan.

„În momentul de față, sunt foarte bine. Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor, dar o iau încetișor.

De asta am și venit astăzi, am dat doar o parte din teste, am vrut din nou să fiu alături de colegi, un sentiment extrem de plăcut.

Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele pe care nu le-am mai încălțat de nouă luni și ceva.

E prima dată de când am avut ultimul meci.

Am avut niște trăiri intense și la fel și când am luat maioul cu numărul. M-am bucurat, sincer.” - a adăugat centralul din Arad.

Arbitrul român a povestit și ce gânduri i-au venit imediat după ce a ieșit din sala de operație.

„După ce am ieșit din sala de operație, mi-am setat anumite lucruri. Unul dintre ele: să mă bucur de fiecare moment al vieții mele.

Nu am nicio teamă, indiferent ce se întâmplă, pentru că din acest moment, fiecare zi e un bonus pentru mine.

Dorința mea este să mă reîntorc pe teren. Asta o să vedem dacă se va mai realiza sau nu. Deocamdată, sunt în grafic.” - a spus Hațegan.

„În mod normal, da, dacă totul merge ok, dar aici Dumnezeu o să hotărască și o să vedem.

Nu vreau să mă întorc doar de dragul de a mă întoarce.

Vreau să mă întorc la cel mai înalt nivel. Dacă nu o să pot face acest lucru, evident că nu o să o fac doar de dragul de a fi pe teren.” - a încheiat Ovidiu Hațegan.

Ultimul meci condus de Ovidiu Hațegan a fost Lyon - FC Porto (1-1, 17 martie 2022), din UEFA Europa League.