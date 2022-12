SuperLiga - Powered by SUPERBET Vineri, 16 Decembrie 2022, 08:53

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Dan Petrescu a dat lovitura pe Arena Națională, CFR Cluj câștigând (1-0) derbiul cu FCSB din SuperLiga. La finalul partidei, fostul internațional român a avut mai multe replici la adresa fanilor care l-au înjurat la meciul de joi.

Dan Petrescu se ia din nou de specialiștii de la emisiunile sportive

„E o victorie meritată, în opinia mea, o victorie muncită. Timp de 70 de minute, nu-mi amintesc vreo ocazie notabilă a FCSB-ului. E o victorie fantastică, mai ales că vine înaintea pauzei competiționale.

Am început mai bine repriza a doua, apoi am marcat. Dacă eram mai atenți, puteam face 2-0 pe contraatac. Dar cel mai important e rezultatul. Deac a jucat bine, am avut și două ocazii din loviturile libere bătute de el. A fost inspirație, mi se mai întâmplă și mie să am inspirație (n.r. l-a înlocuit pe Deac).

Cei care comentează și sunt specialiști să facă o analiză. Echipa a câștigat, restul nu mai contează. Am făcut o repriză secundă foarte bună. Eu fac analizele mele, ei pe ale lor.

Peste tot comentează specialiștii, de asta sunt angajați. Mi-a fost teamă după meciul de la Botoșani, stăteam puțin mai prost cu moralul. E un succes frumos, dar pe care trebuie să-l legăm cu o victorie marți (n.r. cu Hermannstadt)” - Dan Petrescu.

Dan Petrescu: „Și-au construit tribună din banii luați pe mine”

„N-ați auzit cum m-au primit fanii? Tribuna s-a construit cu banii luați pe mine (n.r. vechea arenă din Ghencea), am jucat în Champions League în tricoul ăsta.

Unii au venit la stadion doar să mă înjure. Dacă asta le place lor, n-am ce să fac, e democrație. Fotbalul merge perfect la noi în țară, mergem înainte.

Toate echipele au nevoie de întăriri în această iarnă, inclusiv CFR” - Dan Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit SuperLiga.

„Bursucul” face referire la transferul său de la Steaua la Foggia, realizat în anul 1991 (banii care s-au luat pentru această mutare).

Clasament SuperLiga

1. Farul Constanța 44 puncte / 20 de meciuri

2. CFR Cluj 44 / 20

3. Rapid București 37 / 20

4. FCSB 35 / 20

5. Universitatea Craiova 35 / 20

6. Hermannstadt 30 / 20 etc.