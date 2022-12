SuperLiga - Powered by SUPERBET Joi, 15 Decembrie 2022, 18:21

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Cu șanse tot mai mici de a prinde echipa, Ianis Stoica va părăsi FCSB în această iarnă și va juca sub formă de împrumut tot la un club din SuperLigă.

Ianis Stoica Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

În vârstă de doar 19 ani, Ianis Stoica era văzut drept unul dintre cei mai promițători jucători ai roș-albaștrilor, dar prestațiile sale au dezamăgit și șansele ca el să mai evolueze la vicecampioana României au scăzut.

Ianis Stoica va fi împrumutat la U Cluj

După ce s-a discutat mult despre posibilitatea ca jucătorul să plece în afara țării, lucru pe care el și l-a dorit foarte mult, finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat joi pentru Digi Sport că a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru împrumutul internaționalului de tineret.

„Da, l-am dat pe Ianis Stoica la U Cluj. A plecat sub formă de împrumut. Așa cum am mai spus, vreau să scap de trei-patru jucători. Am rezolvat cu unul.”

Radu Boboc, Marco Dulca și Bogdan Rusu sunt ceilalți jucători aflați pe lista neagră a patronului.

Cel mai probabil, cei 3 se vor întoarce la echipele de unde FCSB-ul i-a achiziționat, Farul Constanța, Chindia Târgoviște și CS Mioveni.