David Popovici (18 ani) a încheiat cursa de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație pe locul al patrulea, o surpriză pentru toți cei care se gândeau că va bate recordul mondial.

David Popovici Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Pentru 50 de metri, David a fost sub record, pentru că românul a înotat primul bazin în 23,74 secunde. Apoi a pierdut lupta cu secundele, dar cu toate acestea a rămas primul, 26,44 și 26,60.

Pe ultimii 25 de metri, David a fost depășit, el parcurgând ultimii 50 de metri în 28,12 secunde.

„Nu e ceva care m-a surprins, acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru. Uneori iei locul patru, așa cum am luat la Jocurile Olimpice. Am avut foarte multe de învățat de atunci, cum o să am de învățat și acum. Nu sunt necăjit sau supărat. Pur și simplu am înțeles ce s-a întâmplat!”, a spus David Popovici stând pe un scaun la zona mixtă.

„Ultimii 50 de metri s-au simțit oribil, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva și e un lucru bun. Dacă faci cursa perfectă înseamnă că nu mai ai nimic de îmbunătățit, că ai atins limita, nu mai poți să faci nimic. Mă bucur că s-a întâmplat acum și cred că are o semnificație și trebuie să învăț ceva”, a completat el.

