Cum au fost construite arenele de la Euro 2020 - Documentar National Geographic

Arena Naţională din Bucureşti şi Stadionul Ferenc Puskas din Budapesta deschid o nouă serie documentară la National Geographic prilejuită de evenimentul fotbalistic al anului viitor, turneul final al Campionatului European de fotbal.





Serialul Megastadion: Turul Europei are premiera marţi, de la ora 22.00, cu episoade noi în fiecare marţi, şi prezintă cele 12 stadioane care vor fi gazde ale meciurilor de la Campionatul European.







Amânat pentru 2021, campionatul sărbătoreşte 60 de ani de la prima ediţie, motiv pentru care, în pofida tradiţiei, în locul unei singure ţări gazdă, meciurile vor avea loc în toate colţurile Europei. Opt capitale, alte patru oraşe şi 12 stadioane legendare, considerate adevărate minuni inginereşti, se relevă suporterilor înfocaţi ai fotbalului, pasionaţilor de megastructuri, arhitectură şi inovaţii tehnologice.







Telespectatorii vor avea acces la planurile de refacere, prezentate de managerii stadioanelor, arhitecţii, constructorii şi foşti jucători. În plus, vor afla provocările reconstruirii fiecărei arene şi vor pătrunde în zonele mai greu accesibile publicului: loje VIP, vestiare, teren.



De pe Arena Naţională, pe Wembley, trecând prin stadioanele din Roma şi Bilbao, continuând cu cele din Amsterdam şi Copenhaga până în Sankt Petersburg şi Baku, fanii fotbalului şi ai genului documentar vor călători în toată Europa pentru a descoperi istoria, secretele şi provocările reconstruirii megastadioanelor.



Arena Naţională şi Ferenc Puskás (Budapesta), 6 octombrie



Construită în 1953 şi gândită a fi un stadion deschis, Arena Naţională a trecut printr-o serie de modernizări care au făcut posibilă transformarea ei într-un stadion olimpic, gata să primească până la 60.000 de spectatori la evenimente diverse, în orice fel de condiţii meteo. Acoperişul retractabil modern, realizat dintr-o membrană impermeabilă, creează un tot inedit cu arena de inspiraţie antică, romană, care dispune de protecţie la cutremure. Construit în 1952 şi demolat în 2017, stadionul Ferenc Puskás din Budapesta a fost refăcut pentru competiţia UEFA. Arena poartă numele unuia dintre jucătorii din anii de glorie ai naţionalei maghiare.



Wembley (Londra) şi Allianz Arena (Munchen), 13 octombrie



Stadionul Wembley va găzdui două semifinale şi o finală. Construit în 1923 pentru Expoziţia Imperiului Britanic, Wembley a devenit loc de pelerinaj pentru suporterii britanici care au întâmpinat cu ostiliate decizia autorităţilor de a demola vechiul stadion, în 2003. Înţelegerea le-a fost însă răsplătită – Wembley este cel mai mare stadion cu locuri acoperite din lume şi al doilea cel mai mare stadion din Europa. Munchen are fotbalul în ADN cu un club emerit ca Bayern, câştigător tradiţional de cupe. Allianz Arena reflectă toată această energia a suporterilor adevăraţi cu o faţada iluminată, construită dintr-un material de ultimă generaţie, şi care se colorează în alb la meciuri internaţionale, în roşu la meciurile Bayern Munchen şi în albastru când un alt club local, TSV 1860, intră pe teren.



Krestovski (Sankt Petersburg) şi Stadionul Olimpic din Baku, 20 octombrie



"Naveta spaţială", aşa cum a fost supranumit stadionul Krestovski din Sankt Petersburg, mai nou cunoscut şi drept Gazprom Arena, este unul dintre cele mai nordice megastadioane din lume, având de înfruntat şapte luni pe an de ploi, ninsori şi temperaturi scăzute.



Pentru a întruni cerinţele autorităţilor fotbalistice internaţionale, structura a trebuit să permită pătrunderea luminii naturale pe stadion pentru a păstra calitatea gazonului şi să asigure confort spectatorilor chiar şi atunci când temperaturile sunt mult sub îngheţ. Construit pe terenul unei foste platforme petroliere, într-o zonă cu risc seismic şi condiţii climatice dificile, Stadionul Olimpic din Baku se remarcă printr-un timp de execuţie a lucrărilor de doar 24 de luni, pentru a fi gata cu ocazia Jocurilor Europene din 2015.



San Mames (Bilbao) şi Stadionul Olimpic din Roma, 27 octombrie



Ridicată în acelaşi loc cu vechiul stadion San Mames, arena din Bilbao se colorează în alb şi roşu în serile cu meciuri, beneficiind de aceeaşi tehnologie de construcţie a faţadei ca stadionul din Munchen. În plus, are un ecran gigantic şi o dispunere a gradenelor care creează impresia că spectatorii domină jucătorii, oricând putând să intre pe teren. Gazdă a derbiurilor de neratat Roma-Lazio, Stadio Olimpico a devenit legendar din prima zi. Trecut printr-o serie de renovări majore între 1987 şi 1989 pentru a putea găzdui finala Cupei Mondiale din 1990, Stadionul Olimpic din Roma a păstrat totuşi din construcţia orginală tribuna Tevere. Dintre toate îmbunătăţirile aduse, reconstrucţia acoperişului este cea mai importantă.



Aviva (Dublin) şi Hampden Park (Glasgow), 3 noiembrie



Arenă de fotbal în capitala rugby-ului, acesta este Stadionul Aviva din Dublin, reconstruit pentru a asigura o capacitate dublă, dar fără a depăşi nici măcar cu un metru pătrat suprafaţa vechiului stadion. O altă provocare a fost izolarea fonică a construcţiei pentru a proteja zona rezidenţială învecinată de vuietul mulţimilor dezlănţuite de suporteri. Inaugurat în 1903, Hampden Park din Glasgow a fost până în 1950 cel mai mare stadion din lume. Un alt record din palmares este audienţa de 148.415 spectatori la meciul de fotbal dintre Scoţia şi Anglia. Deşi în urma numeroaselor renovări şi-a redus capacitatea la 52,000 de locuri, stadionul scoţian a câştigat confort şi securitate.



Johan Cruyff (Amsterdam) şi Parken (Copenhaga), 10 noiembrie



Inaugurată în 1996, Amsterdam Arena, redenumită după legendarul Johan Cruyff, a intrat în renovare în 2017 pentru extinderea stadionului cu 2800 mp în pregătirea pentru Euro-2020. Deşi considerabilă, extinderea nu a venit cu o creştere a capacităţii stadionului, ci a confortului şi a calităţii serviciilor oferite spectatorilor, mai ales datorită tehnologiilor şi materialelor de ultimă generaţie folosite. În 1990, stadionul Ballpark a fost reconstruit şi extins pentru a putea găzdui 42.000 de oameni la evenimente sportive şi concerte. Redenumit Parken, stadionul nu a păstrat decât o mică parte din construcţia originală, însă a reuşit să se armonizeze cu oraşul integrând spaţii de birouri cu vedere la teren.



Turneul final al Euro-2020 era programat în vara acestui an, dar a fost amânat pentru 2021 din cazua pandemiei de coronavirus.



Turneul final, care îşi va păstra aceeaşi denumire şi în anul 2021, Euro-2020, va debuta la Roma, la 11 iunie 2021, şi se va încheia la Londra, în 11 iulie 2021, odată cu disputarea finalei.



La Bucureşti sunt repartizate următoarele patru meciuri:



GRUPA C



Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00

Austria – câştigătoare play-off D sau A



Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00

Ucraina – Câştigătoare play-off D sau A



Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00

Ucraina – Austria



OPTIMI DE FINALĂ



Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00

1F – 3A/B/C



Pentru a fi prezentă la EURO, România trebuie să câştige play-off-ul ce urmează a se desfăşura în toamna anului 2020. Într-o primă partidă, tricolorii vor disputa, joi, de la ora 21.45, în deplasare, semifinala barajului în Islanda. În cazul unui succes, naţionala română va juca pentru calificarea la turneul final, cu Bulgaria sau Ungaria, tot în deplasare, la 12 noiembrie. Dacă ajunge la turneul final, România va juca în grupa C, cu două meciuri la Bucureşti, informează News.ro.