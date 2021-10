Legendarul Ronnie OʼSullivan mărturisește: „În Las Vegas am devenit un jucător mai bun de snooker”

„The Rocket” a dezvăluit că jucând pool cu nouă bile a reușit să-și aducă performanțele din snooker la noi niveluri. Citat de Eurosport.com, OʼSullivan a explicat că jocurile de biliard și pool l-au ajutat la snooker - și viceversa – atât în tehnica de joc, cât și în abordarea mintală.





Jucătorul de 45 de ani a mai spus că jucătorii de pool ar beneficia jucând snooker datorită exigențelor tehnice ale jocului și i-a încurajat s-o facă.





„Este un mic secret pe care-l spun oamenilor: de fapt am jucat uneori cel mai bun snooker pentru că am jucat pool cu nouă bile”, a spus Ronnie OʼSullivan într-un interviu special la Eurosport înainte de English Open.







„Când încerci să trimiți în buzunar o bilă peste o masă lungă de 12 picioare este chiar un lucru greu. Dar când ajungi la o masă de pool, începi să reușești lovituri de distanță pe o masă de nouă picioare.







Începi să nu te mai temi atât de tare de distanță. În unele momente utilizezi anumite tehnici pe masa de pool, pe care poți să le aduci și la masa de snooker.





Cred mereu că este bine să practici puțin joc de pool cu nouă bile, puțin biliard și puțin snooker. Pentru că există elemente comune. Mulți jucători de pool ar deveni mai buni dacă ar juca puțin mai mult snooker, deoarece le-ar îmbunătăți tehnica” - Ronnie O'Sullivan.









Judd Trump, Ronnie O'Sulllivan și vizitele în SUA







Judd Trump a vorbit recent despre plăcerea de a fi călătorit în America pentru US Open Pool Championship, iar OʼSullivan s-a referit la subiect pentru că și el fusese înainte la Las Vegas ca să joace pool.





„Se pare că lui Judd îi place în America și știu că se duce acolo în vacanțe și uneori își ia fratele sau prieteni cu el. E ca și cum ai împușca doi iepuri dintr-un foc, uneori e bine să fii cu cineva ca să nu te plictisești. Știu că nu mi-ar plăcea să fiu la Vegas o săptămână și să stau doar în baruri și restaurante.





Odată am fost la Vegas ca să joc pool și chiar m-am bucurat de experiență, pentru că am putut să muncesc destul de normal, am fost și în zona de confort și am avut parte și de puțin Las Vegas. Da, a fost ceva plăcut.





Dacă aș face-o din nou? Dacă ar fi destui bani – probabil, dar probabil că nu-mi vor oferi banii pentru care m-aș duce, așa că probabil nu este acum pe lista mea” - Ronnie O'Sullivan.





Ronnie OʼSullivan va începe evoluția la English Open luni, 1 noiembrie, împotriva lui David Lilley, după o înfrângere șocantă în fața lui Hossein Vafaei la German Masters.





N.Red. - Biliardul se joacă pe o masă fără buzunare, cu trei bile: una roșie, una albă (cu un punct) și încă una albă (fără vreun punct). Pool se joacă pe o masă cu șase buzunare. E nevoie de 15 bile, dar se joacă și cu nouă.