VIDEO Un jucător de snooker realizează primul break de 155 de puncte înregistrat de o cameră de filmat

Thepchaiya Un-Nooh, 36 de ani, jucător profesionist de snooker, se antrena la Darlington cu colegul său, iranianul Hossein Vafaei, când a realizat fenomenala performanță, raportează Sport Bible.





Realizarea istorică a lui Un-Nooh nu a fost filmată deliberat, dar una din camerele de luat vederi a înregistrat cele opt minute memorabile, inclusiv bucuria fără margini a jucătorului după ce a introdus ultima bilă neagră în buzunar





Și viteza cu care s-a ajuns la 155 a fost impresionantă, Un-Nooh confirmând din nou porecla „F1” pe care a primit-o pentru ritmul său incredibil în jurul mesei de snooker.





„A fost o nebunie. Nu mi-a venit să cred că se întâmplă. Am fost aproape și acum un an, dar am ratat bila verde. Era o lovitură ușoară, simplă. Nu m-am gândit că voi avea șansa s-o fac din nou”, a declarat Un-Nooh pentru The Sun.





Breakul de 147 de puncte este considerat cel maxim care poate fi înregistrat la masa de snooker, dar partenerul lui Un-Nooh a făcut un fault la începutul meciului, care a oferit oportunitatea celor opt puncte suplimentare.





Profesionistul thailandez este primul care face acest break după englezul Jamie Cope la o sesiune de pregătire cu martori în 2005.





Dar Un-Nooh, care are doar două breakuri de 147 la turnee, este primul care a făcut acest scor incredibil înregistrat de o cameră.





Mike Dunn, managerul clubului de snooker din Darlington, a spus: „Toată lumea se oprise și l-am văzut țopăind de bucurie. Este primul 155 pe care l-a văzut lumea. Eram bucuros, dar și supărat că nu aveam o cameră chiar la masă. Înregistrarea nu era foarte clară, dar am focalizat-o”.





Un fan a lăudat „realizarea uluitoare” și a scris pe Twitter: „Care ar fi echivalentul în alt sport? Ca să fiu sincer, nu mă pot gândi la ceva mai bun, atât de incredibil de rar”.





Aici poți vedea înregistrarea breakului de 155 de puncte: