CM Snooker: Încă o surpriză la Crucible - Al treilea favorit, eliminat în sferturi

Neil Robertson era văzut drept unul dintre marii favoriți la câștigarea titlului mondial, forma de moment recomandându-l. Nu a fost însă să fie pentru australian nici la acest CM de Snooker, acesta fiind eliminat de Kyren Wilson.





Al treilea favorit de la Crucible, Neil era lăudat, printre alții, și de Ronnie O'Sullivan înainte de startul CM, australianul fiind văzut cu șanse reale de a cuceri trofeul.







Aventura lui Neil la Mondial s-a oprit însă în sferturi, acolo unde Kyren Wilson a fost mai inspirat și a avut nervii mai tari.







Deși a început foarte bine meciul (emana siguranță în execuții), Robertson a început să piardă constant teren de la 4-1 în favoarea sa.







Al șaselea favorit la CM, Wilson și-a văzut de planul tactic, a revenit pe tabelă, iar înainte de sesiunea decisivă scorul era 8-8.







Miercuri nu a fost o zi bună pentru Neil: nu a mai câștigat niciun frame, iar Kyren a obținut calificarea în semifinale după ce s-a impus în cinci jocuri consecutive (13-8).







Mai au loc în sferturi:





Mark Selby vs Mark Williams 11-3 (în desfășurare)

Anthony McGill vs Stuart Bingham 9-7

Shaun Murphy vs Judd Trump 4-4







Semifinale:



Mark Selby / Mark Williams vs Anthony McGill / Stuart Bingham

Kyren Wilson vs Shaun Murphy / Judd Trump