Snooker: Vestea imensă oferită fanilor înainte de startul CM

​Între 17 aprilie și 3 mai, fanii snookerului se vor bucura din plin de Campionatul Mondial, întrecere care-i va aduna la start pe cei mai buni jucători din lume. Campionul en-titre de la Crucible este Ronnie O'Sullivan.



Organizatorii au venit cu o veste excelentă pentru împătimiții acestui sport: la ediția din 2021 vor fi fani în tribunele de la Crucible.



Mai mult decât atât, la marea finală arena va funcționa la 100% din capacitate, cu o singură mențiune: măștile rămân obligatorii.

Numărul fanilor va crește treptat, odată cu înaintarea în competiție.



Turul I: Incinta va fi ocupată la 33% din capacitate.



Turul II: 50% din capacitate.



Sferturi și semifinale: 75% din capacitate.



Finala: 100% din capacitate.



Cine sunt favoriții

Cap de serie numărul unu la ediția din acest an va fi Ronnie O'Sullivan. Pe aceeași parte de tablou cu marele campion se vor afla, printre alții, Ding Junhui, Stephen Maguire, John Higgins, Mark Williams și Mark Selby.



Ronnie O'Sullivan (1), Judd Trump (2), Neil Robertson (3), Mark Selby (4), John Higgins (5), Kyren Wilson (6), Shaun Murphy (7) și Stephen Maguire (8).



Pe durata întregii competiții, masca va fi obligatorie.



For the @Betfred World Championship final, the Crucible Theatre will operate without any capacity restriction!



\uD83D\uDD0E Ticket holder info: https://t.co/P5drGJm3hJ #ilovesnooker pic.twitter.com/6H5RnPNb3K