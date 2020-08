CM Snooker Revenire de senzație a lui Ronnie O'Sullivan de la 2-7: The Rocket s-a calificat în semifinale

Condus la un moment dat cu 7-2 de Mark Williams, Ronnie O'Sullivan a reușit să-și adune gândurile și forțele, cel supranumit The Rocket impunându-se într-un final cu 13-10. Succesul îl trimite pe Ronnie în semifinalele Campionatului Mondial de Snooker, acolo unde vom avea un meci de gală contra lui Mark Selby.





Rezultatele complete din sferturi:







Mark Selby (locul 7) vs Neil Robertson (2 mondial) 13-7

Judd Trump (1 și campion en-titre) vs Kyren Wilson (8) 9-13

Kurt Maflin (43) vs Anthony McGill (39) 10-13

Mark Williams (3) vs Ronnie O'Sullivan (6) 10-13.