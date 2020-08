CM Snooker: Ronnie O'Sullivan și Neil Robertson, în dificultate - Care este situația din sferturile competiției

Mark Selby a prins viteză încă din debutul sfertului cu Neil Robertson, britanicul reușind să încheie ziua cu un avantaj confortabil: 11-5. Mark mai are nevoie de doar două frame-uri pentru a-și asigura locul în semifinalele Campionatului Mondial de Snooker. Lucrurile nu stau bine pentru Ronnie O'Sullivan: este condus cu 6-2 de Mark Williams.





* Meciurile vor debuta marți de la ora 12:00, toate sferturile putând fi urmărite în direct pe Eurosport.







Sferturi:





Mark Selby (locul 7) vs Neil Robertson (2 mondial) 11-5

Judd Trump (1 și campion en-titre) vs Kyren Wilson (8) 6-10

Kurt Maflin (43) vs Anthony McGill (39) 1-7

Mark Williams (3) vs Ronnie O'Sullivan (6) 2-6





Se va juca după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri (n.r. primul la 13).





Program semifinale:







Selby / Robertson vs Williams / O'Sullivan

Trump / Wilson vs Maflin / McGill.