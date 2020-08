CM Snooker: Cum arată tabloul sferturilor - Ronnie O'Sullivan, duel cu Mark Williams

Campionatul Mondial de Snooker a ajuns la faza sferturilor, ultimii care au obținut biletele fiind Ronnie O'Sullivan (13-10 cu Ding Junhui) și Anthony McGill (13-12 dramatic cu Jamie Clarke).







Confruntările din sferturi vor debuta luni, de la ora 12:00.







Cum arată programul sferturilor:





Mark Selby (locul 7) vs Neil Robertson (2 mondial) / de la ora 12:00

Judd Trump (1 și campion en-titre) vs Kyren Wilson (8) / de la ora 12:00

Kurt Maflin (43) vs Anthony McGill (39) / de la ora 16:30

Mark Williams (3) vs Ronnie O'Sullivan (6) / de la ora 16:30







Se va juca după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri.







Împerechere semifinale:





Selby / Robertson vs Williams / O'Sullivan

Trump / Wilson vs Maflin / McGill.







În România, Campionatul Mondial de Snooker poate fi urmărit în direct pe Eurosport.