CM Snooker: Judd Trump, tot mai aproape titlu: 16-9 vs John Higgins înaintea ultimei sesiuni a finalei / 100 de break-uri de peste 100 de puncte

100 de break-uri de peste 100 de puncte

Break-ul lui Judd Trump de 104 de puncte din cel de-al 25-lea frame a fost al 100-lea din cadrul turneului. Precedentul record (86 de break-uri) a fost stabilit în 2015 și egalat în 2016.

De asemenea, Trump și Higgins au stabilit și recordul de break-uri de peste 100 de puncte într-un singur meci: 11 (șapte pentru englez, patru pentru scoțian).

He’s just set a new record! @judd147t has scored the 100th Century at the Crucible and 11th in the match. The most in any snooker match!



What a final! #ilovesnooker pic.twitter.com/LrGjWhUZlA