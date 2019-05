CM Snooker: Sesiune fantastică pentru Judd Trump - De la 4-5, el conduce cu 12-5 în marea finală cu John Higgins

După o primă sesiune încheiată la egalitate, scor 4-4, nimic nu anunța desfășurarea de forțe din a doua sesiune a finalei Campionatului Mondial de Snooker de la Crucible. Judd Trump a avut o evoluție solidă, cu foarte puține erori, în timp ce John Higgins și-a adâncit neîncrederea cu fiecare frame disputat. După prima zi de concurs, Trump conduce cu 12-5.



Judd Trump (Ang) 12-5 John Higgins (Sco)

*Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul

A doua sesiune: 1-125 (125), 66-0, 139-4 (135), 67-45, 118-0 (114), 64-30, 95-28 (71), 70-20 (58), 85-19 (70) - scor 12-5

Prima sesiune: 66-1 (51), 72-45 (63), 0-139 (139), 105-0 (105), 8-70 (69), 0-74, 0-101 (101) 103-4 (103) - scor 4-4

Programul finalei:

Luni, de la ora 16:00: sesiunea 3

Luni, de la ora 21:00. sesiunea 4



Finala se desfășoară în patru sesiuni (cel mai bun din 35 de frame-uri).



Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de 500,000 de lire sterline, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu 200,000 de lire sterline.



În România, turneul poate fi urmărit la Eurosport.



Reacții ale lui John Higgins după ce a pierdut mai multe frame-uri la rând:





Judd Trump has won six frames in a row.



The Masters champ leads John Higgins 10-5 now, with two frames remaining this evening #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/DJJ4yRvwbj