CM Snooker: Rezultatele semifinalelor după prima sesiune - John Higgins, condus cu 5-3 de David Gilbert

Joi au debutat meciurile din cadrul semifinalelor Campionatului Mondial de Snooker de la Sheffield. Întâlnirea dintre David Gilbert și John Higgins (cvadruplu campion mondial) și-a consumat primele 8 frame-uri, iar scorul este 5-3 în favoarea englezului. În cealaltă semifinală, Gary Wilson și Judd Trump se află la egalitate, scor 4-4.





Rezultatele semifinalelor după prima sesiune:





John Higgins (Sco) - David Gilbert (Eng) 3-5







Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: 85-31, 66-54, 23-85, 0-94 (94), 82-46 (66), 0-113 (113), 6-70, 42-84 (51)



Gary Wilson (Eng) - Judd Trump (Eng) 4-4







Scorul pe frame-uri: 61-73 (Wilson 61), 62-24, 140-0 (140), 24-79 (54), 0-70, 88-25, 64-1 25-70 (54)





Semifinalele au loc în zilele de 2, 3 și 4 mai - se joacă după sistemul cel mai bun din 33 de frame-uri.





Programul de vineri:





De la ora 12:00





David Gilbert vs John Higgins







De la ora 16:30





Gary Wilson vs Judd Trump





De la ora 21:00





Programul de sâmbătă:





Gary Wilson vs Judd Trump (de la ora 12:00)

David Gilbert vs John Higgins (de la ora 16:30)

Gary Wilson vs Judd Trump (de la ora 21:00)









Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de 500,000 de lire sterline, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu 200,000 de lire sterline.





În România, turneul poate fi urmărit la Eurosport.



Finala se va desfășura în patru sesiuni (cel mai bun din 35 de frame-uri), pe 5 și 6 mai.