CM Snooker: Gary Wilson, primul semifinalist al competiției de la Crucible (13-9 cu Ali Carter)

Gary Wilson, in semifinale la CM Snooker

Aflat pe locul 32 în ierarhia mondială, englezul Gary Wilson este primul semifinalist al Campionatului Mondial de Snooker de la Sheffield. Wilson l-a învins pe conaționalul său Ali Carter (locul 19), scor 13-9, devenind al cincilea cel mai slab clasat jucător din istoria competiției de la Crucible Theatre care ajunge în penultimul act.



Venit din calificări, Wilson a trecut în primele două tururi de alte două nume importante: Luca Brecel și Mark Selby, triplu campion mondial. În vârstă de 33 de ani, Wilson nu câștigase niciun meci la Campionatul Mondial înaintea ediției din acest an.





În semifinale, Wilson îl va întâlni pe învingătorul partidei Judd Trump vs Stephen Maguire, 7-1 după prima sesiune.





În anul 2004, la vârsta de 19 ani, Wilson a câștigat Campionatul Mondial la categoria sub 21 de ani, însă rezultatele slabe l-au forțat să se retragă din circuitul profesionist în 2006. Pentru a-și câștiga existența, a lucrat într-o fabrică de alimente congelate și a fost șofer de taxi.





În 2013, Wilson s-a întors în circuitul profesionist și a progresat treptat, ajungând în finală la China Open 2015, unde a fost învins de Mark Selby. În cele trei meciuri disputate pe tabloul principal la ediția din acest an a CM, Wilson a reușit șapte break-uri de peste 100 de puncte și alte 21 de peste 50 de puncte.







Gary Wilson - Ali Carter 13-9





Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: 19-72, 0-135 (135), 32-80, 133-0 (109), 49-40, 91-0 (86), 134-0 (134), 68-44 (55), 1-109 (102), 26-66, 94-20 (51), 134-0 (134), 63-75 (53), 106-0 (82), 72-64, 20-85 (59), 126-0 (117), 0-99 (51), 1-128 (128), 63-29 (57), 75-37, 73-1 (72).





"Chiar a jucat foarte bine. A atacat orice bilă, a trimis în buzunar aproape orice bilă. Aproape că nu a ratat deloc. În primul joc a trimis o bilă roșie în buzunar în urma unei lovituri norocoase. Dacă rămâne în această formă și să aibă acest noroc, cel mai probabil are șanse mari să câștige competiția. Eu am făcut tot ce am putut, iar ultima bilă pe care a trimis-o în buzunar, bila roșie de meci, este una pe care o reușești o dată dintr-o sută de încercări" - Ali Carter.







"A fost un joc solid, am încercat să ajung cât de departe am putut. Poate că m-am orientat să câștig câte un joc, câte un joc, să nu mă văd prea departe în această competiție. Chiar și în ultimul joc când aveam 72 de puncte în față, mă așteptam ca Ali să închidă masa cu un break mai mare. Acesta este nivelul la un Campionat Mondial. Poate puțină adrenalină m-a făcut să atac acea bilă roșie la buzunarul superior. Pe parcursul anilor am pierdut foarte multe meciuri, foarte mulți bani. Cred că cel mai important este că sunt acolo unde trebuie să fiu" - Gary Wilson, la Eurosport.





Jucătorii cei mai slab clasați care au ajuns în semifinale la CM Snooker:





Terry Griffiths: fără clasament, 1979

Shaun Murphy: locul 48, 2005

Alan McManus: locul 41, 1992

Andy Hicks: locul 33,1995

Gary Wilson: locul 32, 2019







Se joacă la această oră:





John Higgins - Neil Robertson







Se vor mai disputa miercuri:





De la ora 16:30





David Gilbert - Kyren Wilson 10-6

Judd Trump - Stephen Maguire 7-1



Program semifinale:





David Gilbert / Kyren Wilson vs John Higgins / Neil Robertson

Gary Wilson vs Judd Trump / Stephen Maguire



Cum se joacă la Campionatul Mondial



Disputele din turul întâi se joacă după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula este "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.



În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".



Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de 500,000 de lire sterline, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu 200,000 de lire sterline.



În România, turneul poate fi urmărit la Eurosport.