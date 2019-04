CM Snooker: John Higgins și Judd Trump, ultimii calificați în sferturi (Programul complet al disputelor)

John Higgins și Judd Trump sunt ultimii care au obținut biletele pentru faza sferturilor la Campionatul Mondial de Snooker de la Sheffield. Higgins (cvadruplu campion mondial) l-a eliminat din competiție pe Stuart Bingham, scor 13-11, în timp ce Trump a trecut în optimi de chinezul Ding Junhui, scor 13-9.







John Higgins - Stuart Bingham 13-11





Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: 65-15, 43-69, 58-68, 24-96 (59), 28-59, 69-41, 67-10, 132-0 (132), 50-71 (50-70), 79-0 (79), 79-16 (74), 0-112 (112), 65-9, 0-106 (106), 59-0, 66-77, 101-37 (97), 54-84, 76-51 (76-51), 70-67 (50-67), 18-64, 7-71, 71-12, 72-14 (63).





Judd Trump - Ding Junhui 13-9





Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: 86-38 (61), 33-66 (60), 87-6 (57), 75-49 (50), 56-39, 63-16, 46-64, 21-71 (67), 46-57, 3-93 (50), 90-26 (90), 0-81 (81), 23-99 (55), 88-19 (62), 43-81 (60), 0-69, 93-27 (93), 64-45, 79-8 (79), 105-6 (54), 103-4 (103), 65-41.







Rezultatele înregistrate în optimi:





Mark Williams - David Gilbert 9-13

Barry Hawkins - Kyren Wilson 11-13

John Higgins - Stuart Bingham 13-11

Shaun Murphy- Neil Robertson 6-13

Mark Selby - Gary Wilson 10-13

Ali Carter - Zhou Yeulong 13-9

Judd Trump - Ding Junhui 13-9

Stephen Maguire - James Cahill 13-12



Programul sferturilor:





David Gilbert vs Kyren Wilson

John Higgins vs Neil Robertson

Gary Wilson vs Ali Carter

Judd Trump vs Stephen Maguire



Se vor disputa marți:





De la ora 12:00





David Gilbert vs Kyren Wilson

Gary Wilson vs Ali Carter



De la ora 16:30





John Higgins vs Neil Robertson

Judd Trump vs Stephen Maguire





Cum se joacă la Campionatul Mondial



Disputele din turul întâi se joacă după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula este "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.



În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".



Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de 500,000 de lire sterline, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu 200,000 de lire sterline.



În România, turneul poate fi urmărit la Eurosport.