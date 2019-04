CM Snooker: Mark Williams (campionul en-titre), după ce a fost eliminat în optimi: "Mă simt groaznic și am jucat așa cum mă simt - îngrozitor"

După înfrângerea lui Mark Selby, ziua de sâmbătă s-a încheiat cu o altă eliminare neașteptată la Campionatul Mondial de Snooker. Mark Williams, campionul en-titre, a părăsit competiția de Crucible, fiind învins în optimi de David Gilbert, scor 13-9. Galezul în vârstă de 44 de ani a declarat că a dat totul, dar nu a putut ține pasul cu adversarul său. "Mă simt groaznic și am jucat așa cum mă simt - îngrozitor", a spus Mark Williams, triplu campion mondial.





După prima sesiune a meciului, disputată vineri, Mark Williams a ajuns la spital, acuzând dureri puternice în piept (era condus cu 5-3). Medicii l-au asigurat că durerile nu au avut legătură cu inima, iar sâmbătă a putut continua partida.





S-a încheiat 13-9 pentru David Gilbert, care câștigase doar un meci la Crucible până în acest an. În sferturi, englezul se va duela cu învingătorul dintre Barry Hawkins (cap de serie 9) și Kyren Wilson (8).



În 2018, Mark Williams a triumfat la Crucible după o pauză de 15. El are în palmares trei titluri mondiale (2000, 2003 și 2018).





Mark Williams vs David Gilbert 9-13





Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: 35-99 (61), 30-83 (61), 105-0 (105), 6-109 (52), 69-44 (66), 69-67 (58), 4-88 (88), 22-61, 0-82 (82), 72-27, 58-32, 4-100 (100), 47-72, 101-4 (86), 133-6 (101), 68-69 (69), 65-34, 0-84 (62), 36-72 (52), 0-143 (139), 82-41 (54), 33-89 (89).





"Mă simt groaznic și am jucat așa cum mă simt - îngrozitor. Aveam nevoie de două sau trei șanse pentru a câștiga frame-urile, dar nu le ai la fiecare frame. Dave a jucat bine, a făcut câteva break-uri clare și nu am putut ține pasul cu el. Mi-a plăcut să fiu introdus ca fiind campionul en-titre, e o rușine că a trebuit să plec în acest fel. Am încercat tot, puteam să renunț cu ușurință și să pierd cu 13-3 sau 13-4, dar am rămas acolo", a spus Mark Williams.





"Nu știu ce a fost (n.r. despre durerea din piept). Mike Ganley (directorul turneului) a sunat la doctor și a spus să merg direct la spital și asta am făcut. Am stat acolo câteva ore. Doctorii au spus că 99% nu a fost o problemă la inima. Voi face mai multe teste când voi merge acasă și mă voi consulta cu doctorul meu", a precizat galezul.





Ce a spus David Gilbert





"Chiar m-am bucurat de meci, de la început și până la sfârșit. În ultima sesiune m-am simțit atât de confortabil și calm, a fost una dintre cele mai bune performanțe ale mele. Chiar am simțit că am meritat victoria, am fost determinat. Înseamnă totul. Nu cu mult timp în urmă mă străduiam să trec de calificări și acum sunt la "Mecca snooker-ului" și tocmai l-am învins pe campionul en-titre", a declarat David Gilbert.







Programul optimilor:



Mark Williams - David Gilbert 9-13

Barry Hawkins - Kyren Wilson

John Higgins - Stuart Bingham

Shaun Murphy- Neil Robertson 6-13

Mark Selby - Gary Wilson 10-13

Ali Carter - Zhou Yeulong

Judd Trump - Ding Junhui

Stephen Maguire - James Cahill 13-12





Se vor juca duminică:



De ora 16:30







John Higgins - Stuart Bingham 4-4 (după prima sesiune)





Judd Trump - Ding Junhui 5-3



De la ora 21:00







Ali Carter - Zhou Yeulong 3-5





Barry Hawkins - Kyren Wilson 6-2







Click aici pentru a vedea tabloul complet al Campionatului Mondial de Snooker.



Cum se joacă la Campionatul Mondial



Disputele din turul întâi se joacă după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula este "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.



În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".



Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de 500,000 de lire sterline, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu 200,000 de lire sterline.



În România, turneul poate fi urmărit la Eurosport.