CM Snooker: Încă o surpriză la Crucible - Mark Selby, eliminat în optimi de Gary Wilson

După ce Ronnie O'Sullivan (liderul mondial) a fost eliminat încă din primul tur, competiția de la Crucible a rămas și fără jucătorul aflat pe locul al doilea în ierarhia mondială. Mark Selby (cap de serie 3), triplu campion mondial, a fost învins în optimi de Gary Wilson, scor 10-13.

Locul 32 în ierarhia mondială, Gary Wilson este al doilea jucător calificat în sferturi. Neil Robertson și-a asigurat prezența în această fază după ce l-a învins pe Shaun Murphy, scor 13-6.

Gary Wilson îl așteaptă în sferturi pe câștigătorul partidei dintre Ali Carter și Zhou Yuelong, în timp ce Neil Robertson se va duela cu învingătorul dintre John Higgins (cap de serie 5) și Stuart Bingham (12).



La ediția de anul trecut a Campionatului Mondial, Selby era eliminat în primul tur de Joe Perry, scor 4-10. Mark Selby s-a impus de trei ori la Crucible, în 2014, 2016 și 2017.



Stunning performance from the Wallsend potter @Gary_Wilson11 \uD83D\uDE4C



He's through to the @Betfred World Championship quarter-finals, beating Mark Selby 13-10! #ilovesnooker pic.twitter.com/BYeWgAulty